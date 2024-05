Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Virgil van Dijk

Van Dijk zostaje w Liverpoolu, nie podąży drogą Kloppa

Liverpool w związku z decyzją Jurgena Kloppa o odejściu wraz z zakończeniem sezonu, stanął w obliczu poważnych zmian, które czekają ich w nadchodzące lato. Rozstanie Niemca z The Reds wywołało lawinę domysłów na temat przyszłości w klubie najważniejszych gwiazd. Wśród zawodników, którzy byli łączeni z odejściem wymieniało się głównie Mohameda Salaha oraz Virgila van Dijka.

Ostatnie wypowiedzi holenderskiego obrońcy wskazują jednak na to, że podjął on decyzję ws. swojej przyszłości. W rozmowie z portalem BBC Sport zapewnił, że mimo nadchodzących zmian w klubie wciąż będzie częścią zespołu. Co więcej, 32-latek podkreślił, że Liverpool jest dużą częścią jego życia i kocha ten klub.

– Będzie wiele zmian, ale nie powiedziałbym, że “straszne” to odpowiednie słowo. To, co się wydarzy, jest interesujące i ekscytujące – powiedział Virgil van Dijk w rozmowie z BBC Sport.

– Tak jak już powiedziałem, jestem tutaj bardzo szczęśliwy, kocham ten klub i to widać. To duża część mojego życia, to wszystko, co mogę powiedzieć – dodał obrońca Liverpoolu.

– Będzie wiele zmian, a ja jestem ich częścią – zapewnił Holender.

Kontrakt van Dijka z The Reds obowiązuje do końca przyszłego sezonu, lecz jak widać, reprezentant Holandii wiąże swoją przyszłość z Liverpoolem. Od przyszłej kampanii będzie miał przyjemność pracować ze swoim rodakiem, bowiem Kloppa w roli trenera zastąpi Arne Slot. Na ten moment klub z Anfield Road zajmuje 3. miejsce w Premier League z dorobkiem 78 punktów.