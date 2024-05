Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Weston McKennie

Weston McKennie liczy na pozostanie w Turynie

Kontrakt Westona McKenniego z Juventusem obowiązuje tylko do 30 czerwca 2025 roku, co pod znakiem zapytania stawia przyszłość 25-letniego pomocnika. Media w ostatnim czasie łączyły 51-krotnego reprezentanta Stanów Zjednoczonych z transferem do Manchesteru United, jednak wszystko wskazuje na to, że sam piłkarz liczy na pozostanie w Turynie i podpisanie nowej umowy z popularnymi Bianconerimi.

– Został mi jeszcze rok kontraktu, a mój agent rozmawia z dyrektorem sportowym. Oczywiście chciałbym zostać, ale zobaczymy, co się stanie. Miejmy nadzieję, że uda nam się wypracować porozumienie. Jeśli chodzi o drużynę, to mamy ten sam cel, co przez ostatnie trzy lata. Chcemy wygrać Scudetto i odegrać dużą rolę w Lidze Mistrzów – powiedział Weston McKennie w wywiadzie udzielonym stacji “DAZN”.

– Chcemy przywrócić Juventusowi dni chwały, tak jak to było wcześniej. Juve to drużyna z bogatą historią zwycięstw, a obecny zespół pragnie pokazać, że my również należymy do tej historii. Mamy więc nadzieję, że uda nam się wygrać Coppa Italia, przynajmniej jedno trofeum w tym sezonie i zakończymy kampanię mocnym akcentem, a w przyszłości umieścimy Juventus tam, gdzie jego miejsce – dodał pomocnik reprezentacji USA.