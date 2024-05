PressFocus Na zdjęciu: Olaf Kobacki

Oficjalnie: Olaf Kobacki przedłużył kontrakt z Arką Gdynia

Arka Gdynia za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej ogłosiła kibicom ważną wiadomość. Otóż klub doszedł do porozumienia z Olafem Kobackim w sprawie kontraktu. Wychowanek Atalanty Bergamo zdecydował się podpisać nową umowę z pomorskim zespołem, która będzie obowiązywała do 30 czerwca 2027 roku.

– Olaf to wiodący zawodnik nie tylko Arki, ale całej Fortuna 1 Ligi. Dobrze patrzy się na piłkarza, który do atrakcyjnego i efektywnego stylu gry dokłada walkę i zaangażowanie na boisku oraz ciężką pracę na treningach. Cieszy nas to, że Olaf postrzega Arkę jako miejsce do dalszego rozwoju umiejętności i całej kariery – powiedział Marcin Gruchała, prezes Arki Gdynia, na łamach strony klubowej.

Olaf Kobacki właśnie rozgrywa swój najlepszy sezon w seniorskiej karierze. Młody napastnik pod okiem Wojciecha Łobodzińskiego w obecnie trwającej kampanii ma 32 występy w koszulce Arki Gdynia. W tym czasie 22-latek zdołał aż 13-krotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczyć siedem asyst.

Wychowanek Atalanty Bergamo jest zdecydowanie wiodącą postacią w swojej drużynie. Warto zaznaczyć, że Arka Gdynia wkrótce może wrócić do Ekstraklasy. Podopieczni Wojciecha Łobodzińskiego na trzy kolejki przed końcem rozgrywek zajmują drugą lokatę z przewagą aż sześciu punktów nad trzecim w tabeli GKS-em Katowice.

Sprawdź także: Grzegorz Mielcarski o Zalewskim: Nikt nie wyceni jego talentu na kilkanaście milionów euro