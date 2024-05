Szymon Marciniak po raz kolejny został wyróżniony przez europejską federację piłkarską. Polski sędzie został wyznaczony do poprowadzenia meczu Real Madryt - Bayern Monachium.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Szymon Marciniak

Marciniak sędzią meczu Real – Bayern

UEFA ponownie zaufała polskiemu sędziemu i oddelegowała go do sędziowania niezwykle ważnego rewanżowego meczu w półfinale Ligi Mistrzów. Europejska federacja zdecydowała, że Szymon Marciniak będzie arbitrem głównym meczu Real Madryt – Bayern Monachium. Spotkanie w stolicy Hiszpanii odbędzie się w najbliższą środę (8 maja) o godzinie 21:00.

Razem z Marciniakiem do Madrytu polecą asystenci Tomasz Listkiewicz oraz Adam Kupsik. System VAR w tym spotkaniu będą obsługiwać Bartosz Frankowski oraz Tomasz Kwiatkowski. Przypomnijmy, że 43-latek znalazł się w gronie sędziów, którzy latem będą prowadzić mecze podczas Mistrzostw Europy 2024 w Niemczech. Dla urodzonego w Płocku arbitra będzie to piąty mecz w tym sezonie Ligi Mistrzów. Do tej pory Polak pokazał w nich aż 24 żółte kartki oraz podyktował jeden rzut karny.

Prawdopodobnie wyznaczenie Szymona Marciniaka do prowadzenia meczu w półfinale Ligi Mistrzów oznacza, że finał przypadnie innemu arbitrowi. Według mediów faworytem UEFA do sędziowania wielkiego finału jest Anthony Taylor.

Pierwszy półfinał pomiędzy Realem a Bayernem zakończył się remisem (2:2) na stadionie Allianz Arena. Dla hiszpańskiej ekipy obie bramki strzelił Vinicius Junior. Natomiast dla Bawarczyków na listę strzelców wpisali się Harry Kane oraz Leroy Sane. Zwyciezca tej pary spotka się w finale z kimś z pary Borussia Dortmund/Paris Saint-Germain. Po pierwszym meczu bliżej awansu jest BvB, która sensacyjnie pokonała (1:0) paryski zespół.