Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Zinedine Zidane

Zidane nie zostanie trenerem Bayernu, w półfinale trzyma kciuki za Real

Zinedine Zidane, póki co w swoim CV ma wpisaną pracę w roli trenera tylko i wyłącznie z Realem Madryt. Choć od rozstania z hiszpańskim zespołem minęły już prawie trzy lata, to Francuz wciąż nie zdecydował się na następne wyzwanie. Mimo to nazwisko 51-latka bardzo często przewija się w kontekście zatrudnienia w topowych klubach. Były piłkarz łączony był z takimi drużynami jak Manchester United, Juventus czy Bayern Monachium. Wcześniej dużo mówiło się również o reprezentacji Francji.

Ostatecznie Zidane cieszy się wolnym czasem, a ostatnio wybrał się do Miami na Grand Prix Formuły 1 w Stanach Zjednoczonych. Podczas przechadzki po torze przez chwilę porozmawiał z dziennikarzem Sky Sport. Peter Hardenacke zapytał go o ewentualną pracę w Bayernie oraz o to, kto awansuje do finału Ligi Mistrzów.

– Mam nadzieję, że Real Madryt, ale to będzie trudny mecz – odpowiedział Zidane na pytanie Sky Sport kto awansuje do finału LM.

– Nie. Nie będę trenerem Bayernu. Obejrzę najbliższy mecz – dodał były szkoleniowiec Realu Madryt.

Zinedine Zidane w stolicy Hiszpanii z pierwszym zespołem Realu pracował dwukrotnie. Najpierw w latach 2016-2018, a następnie od 2019 do 2021 roku. Podczas przygody z Królewskimi trzykrotnie wygrał Ligę Mistrzów oraz dwukrotnie triumfował w rozgrywkach La Liga.