Alvarez zmaga się z depresją. Hiszpanie zdradzili powód

Julian Alvarez marzył o transferze do FC Barcelony, ale Atletico Madryt nie zamierza go sprzedać. W wyniku tego doszło do sytuacji, w której piłkarz cierpi na silną depresję. Takie doniesienia przekazał serwis Cope.

fot. ZUMA Press, Inc. Na zdjęciu: Julian Alvarez

Niepokojące wieści ws. Alvareza. Gwiazdor zmaga się z depresją

Julian Alvarez to obecnie piłkarz, o którym piszą wszystkie media sportowe na całym świecie. Argentyńczyk stał się bohaterem sagi transferowej, która wydaje się nie mieć końca. Już w trakcie Mistrzostw Świata publicznie zakomunikował, że jego marzeniem jest dołączenie do FC Barcelony. Od tego wszystko się zaczęło. Na światło dzienne wychodzą coraz to nowsze informacje dot. przyszłości napastnika Atletico Madryt.

Na ten moment jest praktycznie przesądzone, że Alvarez nie trafi do katalońskiego klubu. Co ciekawe, Atletico jest gotowe sprzedać piłkarza i zrobi to, ale jedynym klubem, do którego nie zamierza oddawać mistrza świata jest właśnie FC Barcelona. Relacje między drużynami są bardzo napięte.

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Doszło do tego, że piłkarz od kilku dni nie pojawił się na treningu zespołu. Za każdym razem zgłasza niedyspozycje. Początkowo wszyscy myśleli, że jest to celowy zabieg, który ma wymusić na Atletico sprzedaż piłkarza do FC Barcelony. Okazuje się, że jest zupełnie inaczej, o czym pisze serwis Cope.

Hiszpańskie media przekazał, że Alvarez cierpi na silną depresję, którą wywołała obecna sytuacja i brak zgody na transfer do Blaugrany. Ponadto kibice Atletico publicznie dali wyraz swojemu niezadowoleniu z zachowania piłkarza, wygwizdując go w trakcie pierwszego meczu. Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze fakt, że zawodnik i jego rodzina otrzymują groźby.

Trudno przewidzieć, jak skończy się cała sytuacja. Okno transferowe zamyka się we wtorek (1 września). Czasu pozostało więc bardzo mało.