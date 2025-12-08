Alonso na wylocie! Kolejny kandydat na nowego trenera Realu

22:24, 8. grudnia 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  ESPN

Real Madryt rozważa zmianę trenera w trakcie sezonu. Xabi Alonso jest o jeden mecz od zwolnienia. Jak podaje ESPN jednym z głównych kandydatów na nowego szkoleniowca jest Alvaro Arbeloa.

Xabi Alonso
Obserwuj nas w
PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Real Madryt może zwolnić Alonso. Zastąpić go może Alvaro Arbeloa

Real Madryt przechodzi duży kryzys, jeśli wziąć pod uwagę ostatnie wyniki. Tylko dwa zwycięstwa w ostatnich siedmiu meczach we wszystkich rozgrywkach oraz sześć z piętnastu możliwych punktów zdobytych w ostatnich pięciu spotkaniach w La Liga. Forma zespołu nie powala na kolana, a winą za obecną sytuację obarczony został Xabi Alonso. W Hiszpanii coraz głośniej mówi się o jego zwolnieniu.

Zarząd klubu kilka dni temu spotkał się, aby omówić przyszłość trenera. Florentino Perez i spółka nie są jednak zgodni w kwestii ewentualnego zwolnienia. O wszystkim ma zdecydować nadchodzący hit w Lidze Mistrzów, gdzie zagrają z Manchesterem City.

Tamtejsze media poinformowały, że Florentino Perez wyróżnił dwóch trenerów, którzy mogą przejąć zespół po Alonso. W grze pojawił się także jeszcze jeden kandydat, który co ciekawe aktualnie pracuje w strukturach Los Blancos. Z informacji serwisu ESPN wynika, że na faworyta wyrasta Alvaro Arbeloa, czyli obecny szkoleniowiec Castilli. Klub wierzy, że zatrudnienie trenera, który pracuje już w klubie, pomoże uspokoić niestabilną sytuację.

Arbeloa w przeszłości podobnie jak Alonso był piłkarzem Realu. Hiszpan grał w klubie w latach 2004-2005 oraz 2009-2016. Łącznie wystąpił w 238 meczach, wygrywając m.in. dwukrotnie Ligę Mistrzów i raz mistrzostwo Hiszpanii. Karierę trenerską rozpoczął w 2020 roku i od tego czasu pracował jako opiekun młodzieżowych drużyn Realu Madryt.

POLECAMY TAKŻE

Vinicius Junior
Vinicius odrzucił ofertę Realu. Wyciekły szczegóły umowy
Florentino Perez
Real Madryt szuka następcy Alonso! Perez wskazał dwóch faworytów
Kylian Mbappe
Mbappe kontuzjowany! Wiadomo, co z występem w meczu Real – Man City