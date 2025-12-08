Alonso na wylocie! Kolejny kandydat na nowego trenera Realu

Real Madryt rozważa zmianę trenera w trakcie sezonu. Xabi Alonso jest o jeden mecz od zwolnienia. Jak podaje ESPN jednym z głównych kandydatów na nowego szkoleniowca jest Alvaro Arbeloa.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Real Madryt może zwolnić Alonso. Zastąpić go może Alvaro Arbeloa

Real Madryt przechodzi duży kryzys, jeśli wziąć pod uwagę ostatnie wyniki. Tylko dwa zwycięstwa w ostatnich siedmiu meczach we wszystkich rozgrywkach oraz sześć z piętnastu możliwych punktów zdobytych w ostatnich pięciu spotkaniach w La Liga. Forma zespołu nie powala na kolana, a winą za obecną sytuację obarczony został Xabi Alonso. W Hiszpanii coraz głośniej mówi się o jego zwolnieniu.

Zarząd klubu kilka dni temu spotkał się, aby omówić przyszłość trenera. Florentino Perez i spółka nie są jednak zgodni w kwestii ewentualnego zwolnienia. O wszystkim ma zdecydować nadchodzący hit w Lidze Mistrzów, gdzie zagrają z Manchesterem City.

Tamtejsze media poinformowały, że Florentino Perez wyróżnił dwóch trenerów, którzy mogą przejąć zespół po Alonso. W grze pojawił się także jeszcze jeden kandydat, który co ciekawe aktualnie pracuje w strukturach Los Blancos. Z informacji serwisu ESPN wynika, że na faworyta wyrasta Alvaro Arbeloa, czyli obecny szkoleniowiec Castilli. Klub wierzy, że zatrudnienie trenera, który pracuje już w klubie, pomoże uspokoić niestabilną sytuację.

Arbeloa w przeszłości podobnie jak Alonso był piłkarzem Realu. Hiszpan grał w klubie w latach 2004-2005 oraz 2009-2016. Łącznie wystąpił w 238 meczach, wygrywając m.in. dwukrotnie Ligę Mistrzów i raz mistrzostwo Hiszpanii. Karierę trenerską rozpoczął w 2020 roku i od tego czasu pracował jako opiekun młodzieżowych drużyn Realu Madryt.