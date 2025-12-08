Real Madryt szuka następcy Alonso! Perez wskazał dwóch faworytów

Real Madryt stracił cierpliwość do Xabiego Alonso. Według serwisu El Mundo trwają poszukiwania nowego trenera. Hiszpan jest o krok od zwolnienia. Florentino Perez wyróżnił na liście dwóch faworytów.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Alonso na wylocie. Real Madryt szuka trenera. Perez ma dwóch faworytów

Real Madryt po fantastycznym początku sezonu, gdzie wygrali trzynaście z czternastu spotkań, wpadł w poważny kryzys. Ostatni miesiąc w ich wykonaniu był jednak tragiczny. Królewscy odnieśli tylko jedno zwycięstwo w pięciu meczach ligowych, a biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, wygrali zaledwie dwa z siedmiu spotkań. Nic więc dziwnego, że Xabi Alonso znalazł się w centrum uwagi.

Coraz więcej mówi się o tym, że Alonso nie przepracuje w Madrycie pełnego sezonu. Po remisie z Gironą zwołano specjalne spotkanie, na którym debatowano na temat przyszłości trenera. Przekonujące zwycięstwo z Athletic Bilbao uspokoiło sytuacje, ale kilka dni później Los Blancos ponownie zaliczyli kompromitującą wpadkę. Tym samym temat zwolnienia 44-latka ponownie rozgrzał hiszpańskie media.

Z doniesień El Mundo wynika, że Florentino Perez powoli traci cierpliwość do Alonso i wyników, jakie osiąga zespół pod jego wodzą. Najbliższy mecz z Manchesterem City ma być decydujący ws. przyszłości trenera. W przypadku braku zwycięstwa niewykluczone, że Real podejmie decyzję o zwolnieniu. Na ten moment zarząd jest podzielony w kwestii ewentualnego rozstania z Alonso.

Jeśli dojdzie do sytuacji, że Alonso zostanie zwolniony, kolejną kluczową decyzją będzie zatrudnienie nowego trenera. Florentino Perez jest przygotowany na takie rozwiązanie, ponieważ wyróżnił dwóch faworytów do objęcia funkcji szkoleniowca. Źródło przekonuje, że największe szanse ma Zinedine Zidane oraz Jurgen Klopp.