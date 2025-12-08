Alonso walczy o posadę. Mecz ostatniej szansy dla trenera Realu

Xabi Alonso stracił szatnię i jest o krok od zwolnienia z Realu Madryt. Decyzja nie została podjęta, a meczem ostatniej szansy ma być dla niego rywalizacja z Manchesterem City - informuje "El Mundo".

fot. Associated Press Na zdjęciu: Xabi Alonso

Real może zwolnić Alonso. Ten mecz zadecyduje

Real Madryt zaczął sezon w świetnym stylu, ale w ostatnich tygodniach jedynie pogłębia się kryzys, którego zwieńczeniem może być zmiana na ławce trenerskiej. Po porażce z Celtą Vigo znów wrze na temat przyszłości Xabiego Alonso. W klubie nie zapadła jeszcze ostateczna decyzja, choć coraz więcej wskazuje na to, że Hiszpan zwyczajnie sobie nie poradził.

Głównym problemem Alonso jest zarządzanie szatnią i wielkimi gwiazdami. Konflikt z Viniciusem Juniorem oraz napięte relacje z Federico Valverde czy Rodrygo sprawiają, że piłkarze nie idą w ogień za nim oraz drużyną. Co więcej, po meczu z Celtą Vigo miał nastąpić przełom, gdyż szatnia wzięła stronę pokrzywdzonych zawodników. To może być gwóźdź do trumny byłego trenera Bayeru Leverkusen.

Od rana w gabinetach klubu toczą się rozmowy w sprawie ewentualnego zwolnienia Alonso. Wciąż pojawią się argumenty, które optują za kontynuowaniem projektu pod jego wodzą. Potrzebny jest natomiast przekonujący wynik, dlatego kluczowy dla losów trenera ma być najbliższy mecz z Manchesterem City. „El Mundo” twierdzi, że od niego będzie zależeć, co stanie się z Alonso.

🚨BREAKING: Real Madrid leaders held a meeting today morning to discuss Xabi Alonso’s future.



There is still split opinion to keep him or sack him.



The Manchester City match will be a last chance for him. @elmundoes pic.twitter.com/efPCL3fPuf — Madrid Zone (@theMadridZone) December 8, 2025

Sam Alonso twierdzi, że ma pomysł, jak poradzić sobie z kryzysem i wrócić do wygrywania. Władze klubu potrzebują konkretów w postaci faktycznych wyników. Dodatkowo niepokoją ich narastające różnice między trenerem a szatnią.