Alonso walczy o posadę. Mecz ostatniej szansy dla trenera Realu

Real może zwolnić Alonso. Ten mecz zadecyduje
Real Madryt zaczął sezon w świetnym stylu, ale w ostatnich tygodniach jedynie pogłębia się kryzys, którego zwieńczeniem może być zmiana na ławce trenerskiej. Po porażce z Celtą Vigo znów wrze na temat przyszłości Xabiego Alonso. W klubie nie zapadła jeszcze ostateczna decyzja, choć coraz więcej wskazuje na to, że Hiszpan zwyczajnie sobie nie poradził.
Głównym problemem Alonso jest zarządzanie szatnią i wielkimi gwiazdami. Konflikt z Viniciusem Juniorem oraz napięte relacje z Federico Valverde czy Rodrygo sprawiają, że piłkarze nie idą w ogień za nim oraz drużyną. Co więcej, po meczu z Celtą Vigo miał nastąpić przełom, gdyż szatnia wzięła stronę pokrzywdzonych zawodników. To może być gwóźdź do trumny byłego trenera Bayeru Leverkusen.
Od rana w gabinetach klubu toczą się rozmowy w sprawie ewentualnego zwolnienia Alonso. Wciąż pojawią się argumenty, które optują za kontynuowaniem projektu pod jego wodzą. Potrzebny jest natomiast przekonujący wynik, dlatego kluczowy dla losów trenera ma być najbliższy mecz z Manchesterem City. „El Mundo” twierdzi, że od niego będzie zależeć, co stanie się z Alonso.
Sam Alonso twierdzi, że ma pomysł, jak poradzić sobie z kryzysem i wrócić do wygrywania. Władze klubu potrzebują konkretów w postaci faktycznych wyników. Dodatkowo niepokoją ich narastające różnice między trenerem a szatnią.