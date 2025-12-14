Alonso gra o posadę?! Przewidywane składy na mecz Alaves – Real

08:43, 14. grudnia 2025
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Goal.pl

Real Madryt mierzy się dzisiaj z Deportivo Alaves. To kluczowy mecz dla układu tabeli oraz przyszłości Xabiego Alonso. Oto przewidywane składy na tę rywalizację.

Xabi Alonso
SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Real Madryt przed kluczowym meczem w La Liga

Real Madryt w tym sezonie ma swoje dość łatwo widoczne problemy i z całą stanowczością można powiedzieć, że Królewscy zaczynają rozczarowywać fanów swoją postawą. Wszystko oczywiście ze względu na ostatnie tygodnie i formę w tym czasie, która jest zdecydowanie poniżej oczekiwań. Ostatnia porażka w Lidze Mistrzów z Manchesterem City przed własną publicznością tylko to potwierdziła.

Poza tym w hiszpańskiej La Liga Królewscy tracą do pierwszej FC Barcelony już siedem punktów, choć mają jedno spotkanie więcej do rozegrania. To właśnie rywalizacja z Deportivo Alaves może przesądzić o wielu sprawach, bowiem coraz więcej mówi się o potencjalnym zwolnieniu Xabiego Alonso. Ewentualna porażka może jednak spowodować także, że walka o mistrzostwo kraju będzie już na trudnym do dogonienia dla Realu poziomie. Jak jednak zagrają piłkarze Los Blancos?

Oto przewidywany skład na mecz Deportivo Alaves – Real Madryt:

Deportivo Alaves: Sivera; Otto, Tenaglia, Pacheco, Parada; Guevara; Calebe, Ibanez, Suarez, Rebbach; Boye.

Real Madryt: Courtois; Valverde, Rudiger, Huijsen, Asencio; Guler, Tchouameni, Ceballos; Bellingham; Rodrygo, Vinicius.

