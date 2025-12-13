Ma zastąpić Xabiego Alonso w Realu Madryt. Trener zabrał głos

20:35, 13. grudnia 2025
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski

Real Madryt wciąż żyje spekulacjami wokół przyszłości Xabiego Alosno. W momencie nasilającej się presji, głos zabrał Alvaro Arbeloa, który odniósł się do plotek i jednoznacznie stanął po stronie obecnego szkoleniowca.

Xabi Alonso
Arbeloa broni Alonso i ucina plotki

Real Madryt w ostatnich dniach znalazł się w centrum medialnej burzy. Słabsze wyniki sprawiły, że pozycja Xabiego Alonso zaczęła być kwestionowana. W hiszpańskich mediach szybko pojawiło się nazwisko Alvara Arbeloi jako potencjalnego następcy. Trener Castilli jest wysoko oceniany za pracę z młodzieżą i rozwój wychowanków.

Alvaro Arbeloa po ligowym zwycięstwie Castilli nad CD Guadalajara postanowił jednak jasno odnieść się do tej narracji. Były piłkarz Królewskich podkreślił swoje wsparcie dla Alonso i ich bliską relację. – Xabi jest moim wielkim przyjacielem i nic nie zmieni mojej opinii, że jest wyjątkowym trenerem – powiedział Arbeloa, cytowany przez Cadena SER.

Alvaro Arbeloa zwrócił uwagę na ogromne wymagania, jakie zawsze towarzyszą pracy w Realu. Podkreślił, że klub tej rangi nie pozwala na spokojne przechodzenie przez gorsze momenty. Jednocześnie zaznaczył, że relacje między nim a Alonso pozostają bardzo dobre i oparte na zaufaniu oraz stałej współpracy.

Alvaro Arbeloa stanowczo zaprzeczył także doniesieniom o rozmowach z władzami klubu. Trener Castilli zaznaczył, że skupia się wyłącznie na bieżących obowiązkach i pracy z młodym zespołem. – Jestem trenerem Castilli. Myślę tylko o najbliższych meczach i nic więcej nie mam w głowie – podkreślił.

Królewscy w najbliższym meczu zmierzą się z Alaves. To spotkanie może mieć kluczowe znaczenie dla dalszych losów Alonso. Na razie jednak klub oficjalnie nie rozważa zmian, a słowa Arbeloi wyraźnie studzą spekulacje.

