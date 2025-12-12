Superkomputer obliczył tabelę La Liga. Ten klub wygra mistrzostwo

Superkomputer BETSiE obliczył końcową tabelę La Liga. Według prognozy walka o tytuł rozstrzygnie się między FC Barceloną a Realem Madryt.

LE PICTORIUM / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Superkomputer obliczył, że Barcelona zdobędzie tytuł

Po 16. kolejkach Barcelona ma cztery punkty przewagi nad drugim Realem Madryt. Duma Katalonii wykorzystała liczne potknięcia ekipy Xabiego Alonso i zyskała mały komfort w rozgrywkach ligowych. Według superkomputera BETSiE zespół Hansiego Flicka utrzyma tę pozycję na koniec sezonu, choć różnica w tabeli będzie minimalna.

Superkomputer obliczył, że Barcelona zdobędzie w tym sezonie 87 punktów. Z kolei Real Madryt zakończy rozgrywki z 86 oczkami. Ta prognoza zapowiada niezwykle ciekawą drugą część rozgrywek, podczas której drużyna Królewskich musi zminimalizować liczbę wpadek.

Na trzeciej pozycji ma się uplasować Villarreal, który odeprze ataki Atletico Madryt. Te dwa zespoły uzupełnią grono drużyn z awansem do Ligi Mistrzów. Z kolei w strefie spadkowej mają się znaleźć: Girona, Levante i Real Oviedo.

Tabela końcowa La Liga wg prognozy BETSiE

Poz. Klub Różnica bramek Punkty 1 Barcelona +58 87 2 Real Madryt +52 86 3 Villarreal +25 72 4 Atletico Madryt +27 71 5 Athletic Bilbao +1 58 6 Betis +6 57 7 Espanyol -4 55 8 Celta Vigo -3 50 9 Real Sociedad -1 50 10 Rayo Vallecano -4 49 11 Getafe -9 47 12 Alaves -7 46 13 Elche -8 45 14 Valencia -13 44 15 Sevilla -15 43 16 Osasuna -11 42 17 Mallorca -16 40 18 Girona -26 38 19 Levante -22 36 20 R. Oviedo -32 31

W 17. kolejce ligi hiszpańskiej FC Barcelona zagra u siebie z Osasuną. Natomiast Real Madryt uda się na wyjazdowe spotkanie z Deportivo Alaves. Ten mecz może być decydujący dla przyszłości Xabiego Alonso.

Jak oblicza superkomputer BETSiE?

Superkomputer BETSiE przewiduje wyniki meczów piłkarskich, analizując mnóstwo różnych informacji. Głównie patrzy na statystyki z dotychczasowych spotkań, takie jak ile drużyna strzeliła i straciła goli oraz ile razy zawodnicy strzelali na bramkę (zarówno celnie, jak i niecelnie, oraz ile razy przeciwnicy strzelali na ich bramkę).

Dzięki tym danym komputer jest w stanie oszacować, jak prawdopodobnie skończą się wszystkie mecze w danym sezonie. Bierze też pod uwagę tak zwany współczynnik oczekiwanych bramek (xG), który pokazuje, ile goli drużyna „powinna” strzelić na podstawie stworzonych sytuacji.

Jednak to nie wszystko. BETSiE patrzy też na informacje z serwisu Transfermarkt, które mówią o tym, ile warta jest cała drużyna i poszczególni piłkarze. Dzięki uwzględnieniu wartości zawodników, przewidywania komputera stają się jeszcze bardziej precyzyjne.