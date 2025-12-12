Superkomputer obliczył tabelę La Liga. Ten klub wygra mistrzostwo

10:08, 12. grudnia 2025
Jakub Boroń
Jakub Boroń Źródło:  Goal.pl / BETSiE

Superkomputer BETSiE obliczył końcową tabelę La Liga. Według prognozy walka o tytuł rozstrzygnie się między FC Barceloną a Realem Madryt.

Kylian Mbappe
LE PICTORIUM / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Superkomputer obliczył, że Barcelona zdobędzie tytuł

Po 16. kolejkach Barcelona ma cztery punkty przewagi nad drugim Realem Madryt. Duma Katalonii wykorzystała liczne potknięcia ekipy Xabiego Alonso i zyskała mały komfort w rozgrywkach ligowych. Według superkomputera BETSiE zespół Hansiego Flicka utrzyma tę pozycję na koniec sezonu, choć różnica w tabeli będzie minimalna.

Superkomputer obliczył, że Barcelona zdobędzie w tym sezonie 87 punktów. Z kolei Real Madryt zakończy rozgrywki z 86 oczkami. Ta prognoza zapowiada niezwykle ciekawą drugą część rozgrywek, podczas której drużyna Królewskich musi zminimalizować liczbę wpadek.

Na trzeciej pozycji ma się uplasować Villarreal, który odeprze ataki Atletico Madryt. Te dwa zespoły uzupełnią grono drużyn z awansem do Ligi Mistrzów. Z kolei w strefie spadkowej mają się znaleźć: Girona, Levante i Real Oviedo.

Tabela końcowa La Liga wg prognozy BETSiE

Poz.KlubRóżnica bramekPunkty
1Barcelona+5887
2Real Madryt+5286
3Villarreal+2572
4Atletico Madryt+2771
5Athletic Bilbao+158
6Betis+657
7Espanyol-455
8Celta Vigo-350
9Real Sociedad-150
10Rayo Vallecano-449
11Getafe-947
12Alaves-746
13Elche-845
14Valencia-1344
15Sevilla-1543
16Osasuna-1142
17Mallorca-1640
18Girona-2638
19Levante-2236
20R. Oviedo-3231

W 17. kolejce ligi hiszpańskiej FC Barcelona zagra u siebie z Osasuną. Natomiast Real Madryt uda się na wyjazdowe spotkanie z Deportivo Alaves. Ten mecz może być decydujący dla przyszłości Xabiego Alonso.

Jak oblicza superkomputer BETSiE?

Superkomputer BETSiE przewiduje wyniki meczów piłkarskich, analizując mnóstwo różnych informacji. Głównie patrzy na statystyki z dotychczasowych spotkań, takie jak ile drużyna strzeliła i straciła goli oraz ile razy zawodnicy strzelali na bramkę (zarówno celnie, jak i niecelnie, oraz ile razy przeciwnicy strzelali na ich bramkę).

Dzięki tym danym komputer jest w stanie oszacować, jak prawdopodobnie skończą się wszystkie mecze w danym sezonie. Bierze też pod uwagę tak zwany współczynnik oczekiwanych bramek (xG), który pokazuje, ile goli drużyna „powinna” strzelić na podstawie stworzonych sytuacji.

Jednak to nie wszystko. BETSiE patrzy też na informacje z serwisu Transfermarkt, które mówią o tym, ile warta jest cała drużyna i poszczególni piłkarze. Dzięki uwzględnieniu wartości zawodników, przewidywania komputera stają się jeszcze bardziej precyzyjne.

