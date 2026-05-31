Florian Wirtz przejdzie do Chelsea? Zapadła decyzja

15:32, 31. maja 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  TEAMtalk

Florian Wirtz jest łączony z przejściem do Chelsea po tym, jak londyński zespół przejął Xabi Alonso. Liverpool nie zamierza jednak sprzedawać niemieckiego pomocnika - podaje serwis TEAMtalk.

Florian Wirtz
Obserwuj nas w
MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Florian Wirtz

Liverpool nie sprzeda Floriana Wirtza

Chelsea jakiś czas temu ogłosiła, że nowym trenerem ekipy The Blues zostanie Xabi Alonso. Drużynę z Londynu czeka więc rewolucja kadrowa, którą zamierza przeprowadzić hiszpański szkoleniowiec. Władze angielskiego klubu liczą, że Chelsea pod wodzą Alonso ponownie włączy się do walki o najważniejsze trofea. Były opiekun Realu Madryt będzie chciał zbudować zespół po swojemu, tak aby jak najlepiej odpowiadał jego wizji futbolu oraz preferowanemu stylowi gry.

W związku z tym media zaczęły łączyć Floriana Wirtza z przeprowadzką na Stamford Bridge. Przypomnijmy, że Alonso prowadził niemieckiego pomocnika podczas niezwykle udanego okresu ich współpracy w Bayerze Leverkusen. Taki transfer wydaje się jednak bardzo mało prawdopodobny, a wręcz niemożliwy do zrealizowania. Jak informuje serwis „TEAMtalk”, Liverpool nie ma bowiem najmniejszego zamiaru sprzedawać swojej gwiazdy i nie planuje rozpoczynać rozmów dotyczących odejścia zawodnika.

39-krotny reprezentant Niemiec występuje w barwach drużyny The Reds od lipca 2025 roku, gdy przeniósł się na Anfield Road za 125 milionów euro ze wspomnianego wyżej Bayeru. 23-letni pomocnik w zakończonym niedawno sezonie rozegrał 49 spotkań, zdobył siedem bramek i zanotował dziesięć asyst. Choć nie była to idealna kampania w jego wykonaniu, Liverpool nadal wiąże z nim ogromne nadzieje. Obowiązujący do 30 czerwca 2030 roku kontrakt dodatkowo utrudnia jakiekolwiek negocjacje dotyczące jego przyszłości.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości