Florian Wirtz przejdzie do Chelsea? Zapadła decyzja

Florian Wirtz jest łączony z przejściem do Chelsea po tym, jak londyński zespół przejął Xabi Alonso. Liverpool nie zamierza jednak sprzedawać niemieckiego pomocnika - podaje serwis TEAMtalk.

MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Florian Wirtz

Liverpool nie sprzeda Floriana Wirtza

Chelsea jakiś czas temu ogłosiła, że nowym trenerem ekipy The Blues zostanie Xabi Alonso. Drużynę z Londynu czeka więc rewolucja kadrowa, którą zamierza przeprowadzić hiszpański szkoleniowiec. Władze angielskiego klubu liczą, że Chelsea pod wodzą Alonso ponownie włączy się do walki o najważniejsze trofea. Były opiekun Realu Madryt będzie chciał zbudować zespół po swojemu, tak aby jak najlepiej odpowiadał jego wizji futbolu oraz preferowanemu stylowi gry.

W związku z tym media zaczęły łączyć Floriana Wirtza z przeprowadzką na Stamford Bridge. Przypomnijmy, że Alonso prowadził niemieckiego pomocnika podczas niezwykle udanego okresu ich współpracy w Bayerze Leverkusen. Taki transfer wydaje się jednak bardzo mało prawdopodobny, a wręcz niemożliwy do zrealizowania. Jak informuje serwis „TEAMtalk”, Liverpool nie ma bowiem najmniejszego zamiaru sprzedawać swojej gwiazdy i nie planuje rozpoczynać rozmów dotyczących odejścia zawodnika.

39-krotny reprezentant Niemiec występuje w barwach drużyny The Reds od lipca 2025 roku, gdy przeniósł się na Anfield Road za 125 milionów euro ze wspomnianego wyżej Bayeru. 23-letni pomocnik w zakończonym niedawno sezonie rozegrał 49 spotkań, zdobył siedem bramek i zanotował dziesięć asyst. Choć nie była to idealna kampania w jego wykonaniu, Liverpool nadal wiąże z nim ogromne nadzieje. Obowiązujący do 30 czerwca 2030 roku kontrakt dodatkowo utrudnia jakiekolwiek negocjacje dotyczące jego przyszłości.