Polska - Ukraina transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na niedzielę (31 maja) mecz reprezentacji Polski z Ukrainą.

Polska – Ukraina, gdzie oglądać?

W niedzielę 31 maja we Wrocławiu odbędzie się towarzyski mecz Polska – Ukraina. Obie reprezentacje nie zdołały zakwalifikować się na tegoroczny mundial, więc teraz w okresie posezonowym czeka je spotkanie sparingowe. Mimo tego kibice chcieliby zobaczyć interesujące widowisko piłkarskie, zakończone najlepiej wygraną Biało-Czerwonych. Czy kadra Jana Urbana wróci na zwycięską ścieżkę w najbliższym spotkaniu? Sprawdź gdzie oglądać mecz Polska – Ukraina.

Polska – Ukraina: transmisja w TV

Spotkanie Polska – Ukraina obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie TVP1 oraz TVP Sport, gdzie komentatorami będą Jacek Laskowski i Robert Podoliński.

Polska – Ukraina: transmisja online

Spotkanie pomiędzy Polską a Ukrainą będzie także transmitowane w internecie za pośrednictwem aplikacji TVP Sport lub strony internetowej tvpsport.pl.

Polska – Ukraina: kto wygra?

Polska – Ukraina: kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy jako faworyta tej rywalizacji wskazują reprezentacją Polski, czego dowodzi kurs około 2.10. Z kolei wygraną kadry Ukrainy możesz zagrać po kursie 3.50. Remis wyceniono współczynnikiem 3.45.

Polska Ukraina 2.10 3.45 3.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 31 maja 2026 14:08

Gdzie oglądać mecz Polska – Ukraina? Spotkanie Polska – Ukraina będzie transmitowane w telewizji na antenie TVP 1 oraz TVP Sport, a także w aplikacji TVP Sport i na stronie tvpsport.pl. Kiedy odbędzie się mecz Polska – Ukraina? Mecz odbędzie się już w niedzielę (31 maja) o godzinie 17:30.

