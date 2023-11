Imago / Newspix / Łukasz Grochała / CyfraSport Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski od niedawna ma nową pasję

Polski napastnik zaczął interesować się padlem

Stworzył drużynę, która weźmie udział w specjalnym turnieju

Robert Lewandowski zakochał się w padlu

Robert Lewandowski zaskoczył wszystkich i założył swój własny zespół. Do obowiązków reprezentacyjnych i klubowych dochodzi własny zespół w padlu. Już od jakiegoś czasu polski napastnik nie ukrywa, że bardzo podoba mu się gra w padla. Nowa pasja urosła do tego stopnia, że napastnik FC Barcelony postanowił założyć swoją własną drużynę w tej dyscyplinie. Na podobny krok wcześniej zdecydowała się inna sportowa gwiazda. Przed Lewandowskim zrobił to Rafael Nadal.

Celem założenia padlowego zespołu przez kapitana reprezentacji Polski jest wystawienie drużyny w zbliżającym się drużynowym Pucharze Świata. Turniej o nazwie Hexagon Cup odbędzie się w Madrycie w terminie od 31 stycznia do 4 lutego przyszłego roku. W stolicy Hiszpanii do zawodów przystąpią trzy pary każdego zespołu. Para męska, żeńska oraz para gwiazd przyszłości. Nazwa zespołu 35-letniego napastnika to “Robert Lewandowski Team. Niewykluczone, że kolejne gwiazdy zdecydują się pójść śladem hiszpańskiego tenisisty i polskiego piłkarza. W najbliższych tygodniach mamy poznać kolejne drużyny biorące udział w turnieju.

