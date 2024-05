Przemysław Frankowski na łamach "RMC Sport" wskazał faworyta do zdobycia mistrzostwa Europy. Reprezentant Polski przyznał, że to właśnie Francja jest jednym z kandydatów do triumfu.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Przemysław Frankowski

Przemysław Frankowski: Francja jest faworytem do wygrania EURO

Wielkimi krokami zbliżają się mistrzostwa Europy, które będą rozgrywane w Niemczech. Reprezentacja Polski już za miesiąc rozegra spotkanie przeciwko Holandii. W późniejszych starciach „Biało-Czerwoni” zmierzą się z Francją oraz Austrią.

Ostatnio na łamach „RMC Sport” ukazał się wywiad z Przemysławem Frankowskim. Reprezentant Polski w rozmowie z francuskimi dziennikarzami wskazał faworyta do triumfu w mistrzostwach Europy. Zawodnik RC Lens przyznał, że to „Trójkolorowi” mogą wygrać turniej. 29-latek również wrócił do starcia z Francuzami podczas ostatnich mistrzostw świata w Katarze.

– Oczywiście, że są bardzo silni [Francuzi przyp. red.]. Jest wielu dobrych graczy. Dla mnie na papierze są faworytami do wygrania Euro. Jednakże boisko pozostaje boiskiem, ale szczerze mówiąc, oni są bardzo silni – przyznał Przemysław Frankowski.

– To był nasz najlepszy mecz na mundialu. Mieliśmy dobre okazje na otwarcie wyniku. Ale jeśli nie zdobędziesz gola przeciwko takiej drużynie, to oni to zrobią […]. Gra z Francją była jednak dla nas dobrym doświadczeniem. Być może będziemy lepiej przygotowani, aby ponownie z nimi zagrać – powiedział reprezentant Polski.

Przemysław Frankowski rozgrywa kolejny dobry sezon w barwach RC Lens. Polski skrzydłowy w obecnie trwającej kampanii rozegrał 38 spotkań. W tym czasie zdołał czterokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczyć tyle samo asyst.

