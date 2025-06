Górnik z kolejnym ruchem! Transfer numer dziewięć stał się faktem

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Michal Gasparik

Young-jun Goh został nowym piłkarzem Górnika Zabrze

Górnik Zabrze ma za sobą kampanię, z której nie jest zadowolony. Jednocześnie w klubie pracują cały czas nad poprawą jakości. W środę 18 czerwca biuro prasowe przekazało komunikat o sfinalizowaniu dziewiątego transferu przed startem nowego sezonu.

„Nowym zawodnikiem 14-krotnych Mistrzów Polski został Young-jun Goh, który do Zabrza przeszedł z Partizana Belgrad. 23-latek został piłkarzem Górnika na mocy umowy transferu definitywnego. Koreańczyk podpisał z klubem umowę obowiązującą do 30.06.2028” – brzmi wiadomość opublikowana na oficjalnej stronie internetowej ekipy z Zabrza.

Nowy nabytek Górnika to gracz ofensywny. Może występować jako napastnik lub skrzydłowy. Young-jun Go to gracz, mający na swoim koncie jeden występ w reprezentacji Korei Południowej. Debiut w niej zaliczył w lipcu 2022 roku.

W ostatniej kampanii piłkarz wystąpił w 23 spotkaniach, w których raz wpisał się na listę strzelców. Na boisku zawodnik spędził z kolei ponad 700 minut. Koreańczyk może o miejsce w składzie rywalizować między innymi z takimi zawodnikami jak: Aleksander Buksa, Ousmane Sow, Luka Zahović czy Taofeek Ishmaheel.

Zabrzańska ekipa natomiast do gry o ligowe punkty wróci w trzeci weekend lipca. Zmierzy się wówczas z Lechią Gdańsk w roli gospodarza. Spotkanie odbędzie się 20 lipca o godzinie 14:45.

