Adam Matysek o rywalizacji w kadrze. Jasny przekaz w sprawie Kamila Grabary

Reprezentacja Polski w meczach eliminacji MŚ 2026 będzie musiała radzić sobie bez Łukasza Skorupskiego, leczącego kontuzję. Ciekawą opinią na ten temat podzielił się Adam Matysek.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Kamil Grabara

Adam Matysek o tym, kto ma zastąpić Łukasza Skorupskiego

Reprezentacja Polski już w najbliższy piątek zmierzy się z Holandią na PGE Narodowym w Warszawie. Z kolei kilka dni później Biało-Czerwoni zagrają na wyjeździe z Maltą. Wiadomo już, że w tych spotkaniach zabraknie kontuzjowanego Łukasza Skorupskiego. O tym, kto powinien go zastąpić, kilka słów wyraził były reprezentant kraju.

– Najbardziej logiczne byłoby wystawienie Kamila Grabary, który bardzo długo czekał na swoją szansę i wykazał się ogromną cierpliwością. (…) Decyzja Jana Urbana na te dwa mecze będzie kluczowa, ale Grabara zbiera bardzo dobre recenzje w Bundeslidze. Mimo że Wolfsburg gra przeciętnie, on pokazuje dużą wartość – powiedział Adam Matysek cytowany przez WPSportoweFakty.pl.

– Nie można eksperymentować na tej pozycji. Tu potrzebne jest doświadczenie, bo presja w meczu reprezentacji, szczególnie w obecnej sytuacji, jest ogromna. (…) Nie możemy sobie pozwolić na dalsze próby, bo reprezentacja to nie poligon doświadczalny. Liczy się solidność i jakość, a te dwie cechy daje nam właśnie Grabara – zaznaczył były bramkarz.

Golkiper broniący barw VfL Wolfsburg rozegrał dotąd w reprezentacji Polski dwa spotkania. Debiut zaliczył w czerwcu 2022 roku. W tym sezonie Grabara wystąpił w 11 meczach, w których puścił 18 goli, dwukrotnie zachowując czyste konto.

Czytaj więcej: Eliminacje MŚ bez Federico Chiesy. Włoch w centrum uwagi