Eliminacje MŚ bez Federico Chiesy. Włoch w centrum uwagi

21:37, 10. listopada 2025
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Fabrizio Romano (X)

Gennaro Gattuso chciał powołać Federico Chiesę do reprezentacji Włoch, ale ten nie piłkarz nie był tym zainteresowany. Fabrizio Romano opublikował komentarz trenera na ten temat.

Federico Chiesa
fot. Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Federico Chiesa

Federico Chiesa odrzucił powołanie do reprezentacji Włoch

Gennaro Gattuso ma jasny cel na najbliższy czas jako selekcjoner reprezentacji Włoch. 47-latek chce wywalczyć z czterokrotnymi mistrzami świata awans na mundial. W związku z tym liczył na jakość jednego z zawodników, ale ten ostatecznie nie pojawił się na zgrupowaniu kadry. Na swoim profilu na platformie X konkretne wieści przekazał dziennikarz Fabrizio Romano.

Gattuso miał plan, aby powołać Federico Chiesę do drużyny narodowej. Zawodnik nie był tym jednak zainteresowany. Selekcjoner reprezentacji w kilku słowach odniósł się do sprawy.

– Często rozmawiam z Chiesą. Po prostu musimy uszanować decyzję każdego z nas i problemy, które nas dotyczą – przekazał Gattuso cytowany przez Romano na X.

– Nie mam nic więcej do powiedzenia, to jest prawda – dodał Włoch.

Squadra Azzurra w listopadzie rozegra dwa spotkania w ramach eliminacji do przyszłorocznych mistrzostw świata. Najpierw, już 13 listopada, na drodze reprezentacji Włoch stanie Mołdawia. Z kolei trzy dni później drużyna Manciniego zmierzy się z Norwegią.

Reprezentacja Włoch w tabeli grupy I plasuje się aktualnie na drugim miejscu po rozegraniu sześciu kolejek, mając na swoim koncie 15 punktów. Liderem są natomiast Erling Haaland i spółka z dorobkiem 18 oczek. Na trzeciej pozycji znajduje się Izrael z dziewięcioma punktami.

