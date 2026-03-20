Reprezentacja Polski gotowa na Albanię. Ekspert ocenia powołania

Reprezentacja Polski zmierzy się z Albanią w półfinale baraży o mistrzostwa świata 2026. Marek Koźmiński zabrał głos w "Kanale Sportowym" na temat powołań do kadry.

Marek Koźmiński: selekcjoner jeszcze nie ma zaufania do ekstraklasowiczów

Reprezentacja Polski zmierzy się z Albanią na PGE Narodowym w Warszawie w półfinale baraży o mundial. Spotkanie odbędzie się w czwartek, 26 marca. Jeśli Biało-Czerwoni odniosą zwycięstwo, to później zagrają na wyjeździe ze zwycięzcą starcia Ukrainy z Szwecją.

W piątek selekcjoner Jan Urban ogłosił powołania do reprezentacji. Po raz pierwszy znalazł się w niej Oskar Pietuszewski, który błyszczy formą w barwach FC Porto. 17-latek liczy teraz na debiut w kadrze narodowej. Z kolei powołania z PKO BP Ekstraklasy otrzymali: Bartłomiej Drągowski i Przemysław Wiśniewski z Widzewa Łódź, Bartosz Mrozek z Lecha Poznań oraz Kamil Grosicki z Pogoni Szczecin.

Na temat powołań głos zabrał Marek Koźmiński w „Kanale Sportowym”. Według byłego reprezentanta, decyzje selekcjonera jasno pokazują pewne wątpliwości zawodników występujących w Ekstraklasie. – Jan Urban powołał młodych zawodników, ale zza granicy. To jasno pokazuje, że selekcjoner jeszcze nie ma zaufania do ekstraklasowiczów – przyznał.

– Martwi mnie to, że jeśli, odpukać, stałoby się coś Robertowi Lewandowskiemu lub Piotrkowi Zielińskiemu, to naprawdę spadamy do 3/4 koszyka jeżeli chodzi o jakość reprezentacji, bo mamy ogromną dysproporcję w jakości i przede wszystkim – w doświadczeniu. Będziemy grali tak naprawdę z nowym bramkarzem – dodał.