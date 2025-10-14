Polska U-21 rozgromiła Szwecję! Hat-trick Pieńki i popis drużyny Brzęczka

Reprezentacja Polski do lat 21 zaliczyła popisowy występ pod wodzą Jerzego Brzeczka. Tym razem Biało-czerwono wysoko pokonali Szwecję. Hat-tricka skompletował Tomasz Pieńko.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Polski do lat 21

Totalna dominacja Polaków! Reprezentacja U-21 rozbiła Szwecję na wyjeździe

Reprezentacja Polski świetnie rozpoczęła rywalizację w kwalifikacjach do mistrzostw Europy do lat 21. Do wtorkowej potyczki ekipa Jerzego Brzęczka przystępowała, chcąc odnieść czwarte z rzędu zwycięstwo. Zadanie nie wydawało się szczególnie trudne, bo na drodze Biało-czerwonych stanęła drużyna, która w ośmiu ostatnich spotkaniach wygrała zaledwie raz.

Wynik rywalizacji został otwarty już w siódmej minucie. Wówczas w roli głównej wystąpił Tomasz Pieńko. Ofensywny pomocnik wykorzystał podanie od Mateusza Kowalczyka, oddając mocny strzał, po którym reprezentacja Polski szybko objęła prowadzenie.

Na jednym golu jednak Pieńko nie poprzestał. Bramkę na 2:0 zdobył w 31. minucie, wykorzystując rzut karny podyktowany za faul na Oskarze Pietuszewskim. Tymczasem w doliczonym czasie gry Kacper Urbański zdobył bramkę na 3:0, dobijając uderzenie Marcela Reguły. Na przerwę polska drużyna zeszła z trzybramkową zaliczką.

W drugiej połowie długo wynik się nie zmieniał. Dopiero w ostatnim kwadransie rywalizacji reprezentacja Polski zdobyła kolejne trzy gole. Najpierw w 83. minucie na listę strzelców wpisał się Antoni Kozubal, a w 89. minucie rezultat podwyższył Marcel Krajewski. Ozdobą spotkania była jednak trzecia bramka Tomasza Pieńki, który w doliczonym czasie gry ustalił wynik meczu na 6:0, lobując golkipera rywali.

TOMASZ PIEŃKO SHOW 🔥🇵🇱



Niesamowity mecz kadry Jerzego Brzęczka! pic.twitter.com/58dDqHbe9n — TVP SPORT (@sport_tvppl) October 14, 2025

Szwecja U-21 – Polska U-21 0:6 (0:3)

0:1 Tomasz Pieńko 7’

0:2 Tomasz Pieńko 31’ (k.)

0:3 Kacper Urbański 45+2’

0:4 Antoni Kozubal 83’

0:5 Marcel Krajewski 89’

0:6 Tomasz Pieńko 90+3’