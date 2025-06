Piotr Zieliński zabrał głos. Pomocnik nowym kapitanem reprezentacji Polski

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Zieliński nowym kapitanem kadry

Robert Lewandowski został pozbawiony opaski kapitana w reprezentacji Polski. Decyzję w niedzielę podjął Michał Probierz. Napastnik Barcelony nie wziął udziału w czerwcowym zgrupowaniu przed meczami towarzyskimi z Mołdawią i Finlandią. Pojawił się jedynie, by wziąć udział w oficjalnym pożegnaniu Kamila Grosickiego z drużyną narodową na Stadionie Śląskim w Chorzowie.

Nowym kapitanem został mianowany Piotr Zieliński, pomocnik Interu, który od lat pełni ważną rolę w środku pola Biało-Czerwonych. Lewandowski podjął decyzję, że nie zamierza już występować w reprezentacji, dopóki selekcjonerem pozostaje Probierz.

– Nie rozmawiałem jeszcze z Robertem, ale nie mam z tym żadnego problemu. Jestem otwarty na rozmowę, jeśli do niej dojdzie, to raczej po meczu z Finlandią – powiedział Zieliński na konferencji prasowej. – Nie będę odnosił się do decyzji, które zapadły. Robert to wybitny piłkarz, wszyscy o tym wiemy. Ja z kolei chcę być jak najlepszym kapitanem. Przed meczem na pewno ułożę sobie parę słów w głowie i przekażę je drużynie – podkreślił.

Wtorkowy mecz z Finlandią w Helsinkach będzie dla Zielińskiego setnym w barach reprezentacji. – Wyobrażam go sobie tak, że po prostu go wygrywamy. To byłoby najważniejsze. Oczywiście, ostateczna decyzja co do występu zależy od mojego stanu zdrowia. Czuję się dobrze, mam nadzieję, że zagram, ale wszystko zależy od tego, jak zareaguje łydka – zaznaczył.

– Na zgrupowanie przyjeżdżają zawodnicy, którzy chcą reprezentować kraj. Dla mnie to najważniejsza jest drużyna, w której gram. Teraz liczy się zespół. To na nim się koncentrujemy – dodał.