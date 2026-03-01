Pietuszewski dostanie powołanie na baraże? Urban miał już zdecydować!

11:32, 1. marca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Meczyki

Oskar Pietuszewski robi furorę po transferze do FC Porto. Jan Urban do tej pory nie dał mu jeszcze zadebiutować w kadrze. Janusz Basałaj w programie na kanale "Meczyki" ujawnił, jaki jest plan na młodego skrzydłowego.

Oskar Pietuszewski
Obserwuj nas w
fot. ZUMA Press, Inc. Na zdjęciu: Oskar Pietuszewski

Urban wreszcie to zrobi. Pietuszewski ma dostać powołanie

Oskar Pietuszewski od początku sezonu prezentował się bardzo dobrze. Wywalczył miejsce w składzie Jagiellonii Białystok, błyszcząc w Ekstraklasie oraz europejskich pucharach. Zimą natomiast zdecydował się na wyprowadzkę z Ekstraklasy. Został bohaterem transferu do FC Porto, które zapłaciło za niego osiem milionów euro podstawy. Ta kwota wzrośnie w przypadku spełnienia bonusów.

Wychowanek Jagiellonii pokazał się ze świetnej strony już w debiucie, pomagając portugalskiemu hegemonowi w zwycięstwie. Od tego czasu zaliczył kilka występów, a ostatnio przynosi to znakomite rezultaty – zanotował asystę, a także swojego premierowego gola.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź

Kibice od dawna domagają się powołania dla Pietuszewskiego do seniorskiej reprezentacji Polski. Bardzo dobrze poradził sobie w kadrze U-21, lecz do tej pory Jan Urban nie zdecydował się na postawienie na nastoletniego skrzydłowego. Już w marcu Biało-Czerwonych czeka batalia o awans na mistrzostwa świata. W półfinale zagrają w Warszawie z Albanią, a rywalem ewentualnego finału będzie zwycięzca meczu Ukraina – Szwecja.

Wygląda na to, że tym razem selekcjoner doceni formę 17-latka i da mu szansę na debiut. Janusz Basałaj przekazał, że Pietuszewski powinien znaleźć się na liście powołanych w kontekście marcowego zgrupowania reprezentacji Polski.