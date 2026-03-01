Oskar Pietuszewski robi furorę po transferze do FC Porto. Jan Urban do tej pory nie dał mu jeszcze zadebiutować w kadrze. Janusz Basałaj w programie na kanale "Meczyki" ujawnił, jaki jest plan na młodego skrzydłowego.

fot. ZUMA Press, Inc. Na zdjęciu: Oskar Pietuszewski

Urban wreszcie to zrobi. Pietuszewski ma dostać powołanie

Oskar Pietuszewski od początku sezonu prezentował się bardzo dobrze. Wywalczył miejsce w składzie Jagiellonii Białystok, błyszcząc w Ekstraklasie oraz europejskich pucharach. Zimą natomiast zdecydował się na wyprowadzkę z Ekstraklasy. Został bohaterem transferu do FC Porto, które zapłaciło za niego osiem milionów euro podstawy. Ta kwota wzrośnie w przypadku spełnienia bonusów.

Wychowanek Jagiellonii pokazał się ze świetnej strony już w debiucie, pomagając portugalskiemu hegemonowi w zwycięstwie. Od tego czasu zaliczył kilka występów, a ostatnio przynosi to znakomite rezultaty – zanotował asystę, a także swojego premierowego gola.

Kibice od dawna domagają się powołania dla Pietuszewskiego do seniorskiej reprezentacji Polski. Bardzo dobrze poradził sobie w kadrze U-21, lecz do tej pory Jan Urban nie zdecydował się na postawienie na nastoletniego skrzydłowego. Już w marcu Biało-Czerwonych czeka batalia o awans na mistrzostwa świata. W półfinale zagrają w Warszawie z Albanią, a rywalem ewentualnego finału będzie zwycięzca meczu Ukraina – Szwecja.

Wygląda na to, że tym razem selekcjoner doceni formę 17-latka i da mu szansę na debiut. Janusz Basałaj przekazał, że Pietuszewski powinien znaleźć się na liście powołanych w kontekście marcowego zgrupowania reprezentacji Polski.