Ostatni trening Polaków przed wylotem. Zabrakło jednego piłkarza

IMAGO / Newspix/ Łukasz Grochala Na zdjęciu: Polska: trening

Już we wtorek poznamy wszystkich uczestników Euro 2024

W Cardiff zostanie rozegrany mecz Walia – Polska. Zwycięzca pojedzie na turniej do Niemiec

Trwa walka z czasem. Michał Probierz obserwuje rehabilitację jednego z piłkarzy

Euro 2024. Probierz będzie miał do dyspozycji pełną kadrę na mecz Walia – Polska?

Spotkanie Walia – Polska w finale baraży o udział w Euro 2024 zostanie rozegrane już we wtorek. Kadra Michała Probierza uda się do Cardiff w poniedziałek. Podróż została poprzedzona ostatnim treningiem w kraju. Miał on miejsce na murawie PGE Stadionu Narodowego.

Krzysztof Wilanowski z Radio ZET NEWS zauważył, że tylko jeden zawodnik z grupy powołanych nie wziął udziału w zajęciach grupowych i pracował zgodnie z indywidualnym planem. To Przemysław Frankowski. Obrońca RC Lens w pojedynku z Estonią doznał kontuzji mięśniowej prawego uda.

Czy Frankowski zdoła osiągnąć pełną sprawność przed potyczką w Cardiff? Sztab medyczny reprezentacji Polski robi wszystko, by umożliwić mu występ. Jednak Michał Probierz przygotował się na ewentualną absencję podstawowego piłkarza i dowołał do kadry Pawła Wszołka.