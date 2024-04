Reprezentant Polski o istotnej zmianie, odkąd selekcjonerem został Michał Probierz

PressFocus Na zdjęciu: Kamil Grosicki

Grosicki: Awans dał mi nadzieję

Kamil Grosicki wrócił do PKO Ekstraklasy w 2021 roku, zasilając Pogoń Szczecin. 35-letni skrzydłowy prezentuje się doskonale na ligowych boiskach i ma wielką szansę, by pojechać na Mistrzostwa Europy 2024 w Niemczech. Zawodnik Portowców uzbierał w tym sezonie 29 meczów. Zgromadził też 11 bramek i 14 asyst.

Selekcjoner Michał Probierz przejął Biało-czerwonych we wrześniu zeszłego roku po Fernando Santosie. Przebrnął szczęśliwie przez baraże Euro. Polacy w fazie grupowej europejskiego czempionatu zagrają z Holandią, Austrią oraz Francją.

Grosicki został zapytany o tym, jak zmieniła się kadra pod wodzą nowego selekcjonera. – Po pierwsze komunikacja pomiędzy piłkarzami a sztabem jest o wiele lepsza. Każdy z zawodników może potwierdzić, że to kluczowa sprawa poza boiskiem. Do tego trener Probierz ma w sobie to coś, taką “iskrę”, pozytywną energię, którą zaraża innych zawodników. My jesteśmy gotowi pójść za trenerem w ogień, a trener potrafi stanąć za nami murem – podkreślił.

– Selekcjoner zaczął od zbudowania relacji z drużyną. Zadbał o to, by każdy zawodnik czuł się dla reprezentacji ważny i by miał świadomość, że dostanie swoją szansę, gdy będzie mocno pracował – dodał. – Chciałbym skończyć tę piękną reprezentacyjną karierę w dobrym stylu. Awans też dał mi nadzieję na kontynuowanie tej przygody, bo gdyby go zabrakło, na pewno powiedziałbym “koniec” – zdradził.