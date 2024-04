fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Michał Probierz

Urban lepszą opcją od Probierza?

Reprezentacja Polski pod wodzą Michała Probierza wywalczyła awans na tegoroczne Mistrzostwa Europy. Udało się to osiągnąć dopiero w barażach, bowiem polska kadra zaliczyła kompletnie nieudane eliminacje, do czego w głównej mierze przyłożył się zwolniony już Fernando Santos. Probierz zrealizował swoje zadanie, a w czerwcu poprowadzi drużynę w meczach Euro 2024.

Probierz jest związany z PZPN-em kontraktem do końca eliminacji mistrzostw świata 2026. Cezary Kulesza zamierza natomiast aktywnie reagować na osiągane przez niego wyniki. Jeśli selekcjoner będzie rozczarowywał, do zmiany dojdzie wcześniej. Wojciech Kowalczyk uważa, że następcą Probierza w reprezentacji Polski powinien zostać Jan Urban, który wykręca w tym sezonie znakomite rezultaty w Górniku Zabrze. Dość nieoczekiwanie ma on szanse, aby wywalczyć udział w eliminacjach do europejskich pucharów.

– Jan Urban to dla mnie taki spokojny profesor futbolu. Ostatnim selekcjonerem, który odniósł sukces w reprezentacji Polski był szkoleniowiec sprowadzony z Górnika Zabrze, Adam Nawałka. Także jest tu jakiś wspólny mianownik, ale to jedno. A drugie to, że Janek Urban w ostatnich trzech spotkaniach prezentuje dalej świetną dyspozycję zespołu bez Lukasa Podolskiego.

– Czy Jan Urban nie jest trenerem, który na przykład za rok jak dostanie kadrę i mu zrezygnuje Robert Lewandowski, to nie poradzi sobie tak samo jak teraz bez Podolskiego? Też na to zwracajmy uwagę. Urban może sobie poradzić bez swoich największych gwiazd, prowadząc świetnie zespół. My się w pewnym momencie musimy do tego niedługo szykować… A ten plus prowadzenia drużyny, bez największej gwiazdy działa na jego korzyść – mówi Kowalczyk w programie “Kanału Sportowego”.

