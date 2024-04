Polski obrońca pewny siebie: Ja chcę grać na Euro 2024

Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Bartosz Bereszyński

Bereszyński: Jestem zawsze gotowy

Bartosz Bereszyński przeniósł się w zeszłym roku do Empoli, gdzie występuje z Szymonem Żurkowskim oraz Sebastianem Walukiewiczem. Obrońca jest wypożyczony z Sampdorii, ponieważ nie zmierzał grać w Serie B. Bereszyński pojawił się na ostatnim zgrupowaniu reprezentacji Polski, ale nie zagrał ani minuty z Estonią oraz Walią.

31-latek często jest rzucany po różnych pozycjach w linii obrony. Michał Probierz za kilka tygodni wyśle powołania na Mistrzostwa Europy 2024 i tym gronie może znaleźć się Bereszyński. Obrońca Empoli zbiera pozytywne oceny za regularne występy w Serie A.

– Pojechać na Euro to ja mogę, ale jako kibic. Ja chcę na nim grać. Jakbym nie chciał, to bym podziękował i powiedział, że nie chcę już być brany pod uwagę. Chcę pomóc tej drużynie – stwierdził defensor w wywiadzie z Łukaszem Wiśniowskim w “Foot “Trucku”.

– Ja jestem zawsze gotowy i chętny, by występować – wyraził przekonanie. Selekcjoner ma czas do do 7 czerwca, by wysłać powołania na turniej w Niemczech. Bereszyński w tym sezonie 21 meczów, w tym 19 spotkań w Serie A. Polak z Empoli walczy o utrzymanie i w niedzielę zagra z Atalantą Bergamo w 34. kolejce.