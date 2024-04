Znany komentator o Cashu: Trudno go bronić

ANP / Alamy Na zdjęciu: Matty Cash

Przemysław Pełka: Rozegrał jeden dobry mecz

Matty Cash w listopadzie 2021 roku zagrał po raz pierwszy w reprezentacji Polski. Prawy obrońca Aston Villi często jednak rozczarowuje w kadrze. W meczu Biało-czerwonych z Walią, który decydował o awansie na Mistrzostwa Europy 2024, Cash nie zagrał, ponieważ z Estonią doznał urazu mięśnia uda. Wątpliwości wobec 26-latka jest coraz więcej.

Defensor, zdołał w obecnym sezonie rozegrać 41 meczów we wszystkich rozgrywkach, zdobywając pięć goli. Na koncie ma też dwie asysty. W polskiej kadrze w sumie uzbierał 15 meczów. – Właściwe rozegrał jeden dobry mecz. Może wynika to z tego, iż w klubie spełnia zupełnie inną rolę aniżeli w reprezentacji. Cash niczego nie zrobił do tej pory w reprezentacji. Trudno go bronić. Jak zapowiadało się, że coś może się wydarzyć, łapał kontuzję – zauważa Przemysław Pełka.

Aston Villa szuka prawego obrońcy

– Patrząc z perspektywy kibica reprezentacji Polski, oczekiwaliśmy czegoś więcej. Nie tylko w kadrze, ale również w klubie. Widzieliśmy w nim przodującą postać Aston Villi. Gdy jednak otrzymał nasz paszport, to nie była tak mocna drużyna, jak teraz. Mówimy o zespole zajmującym miejsce w czołowej czwórce najlepszej ligi świata – dodaje.

Dziennikarz Nicolo Schira stwierdził, że dyrektor sportowy Monchi szuka piłkarzy na pozycję Polaka. – Sytuacja finansowa Aston Villi nie jest zbyt ciekawa. To klub balansujący na krawędzi, biorąc pod uwagę wydatki płacowe, w stosunku do pieniędzy, które zarabiają. Ten problem blokuje spektakularne transfery. Niemniej wydaje mi się, że klub i tak będzie szukał bocznych obrońców, co może sprawić dodatkowe trudności Cashowi – kończy komentator platformy streamingowej “Viaplay”.