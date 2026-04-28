Liverpool zarzucił sieć na utalentowanego piłkarza PSG

14:00, 28. kwietnia 2026
Ernest Chalimoniuk
Źródło: Ekrem Konur

Ibrahim Mbaye może opuścić Paris Saint-Germain w letnim oknie transferowym. Duże szanse na jego pozyskanie ma Liverpool - donosi turecki dziennikarz, Ekrem Konur.

Na zdjęciu: Ibrahim Mbaye

Ibrahim Mbaye może odejść z Paris Saint-Germain w nadchodzącym letnim okienku transferowym. 18-letni skrzydłowy chce bowiem regularnie grać i być zawodnikiem podstawowego składu, czego nie może zagwarantować mu Luis Enrique. Młody piłkarz uchodzi za jeden z największych talentów w Ligue 1. Nic więc dziwnego, że prawy napastnik wzbudza spore zainteresowanie na rynku, szczególnie wśród klubów z Premier League.

W ostatnim czasie prasa informowała, iż jego sytuację bacznie monitorują takie zespoły jak Newcastle United oraz Aston Villa. Najnowsze wieści w tej sprawie przekazał w mediach społecznościowych Ekrem Konur. Zdaniem wspomnianego dziennikarza w wyścigu o sprowadzenie Mbaye prowadzi jednak inny potentat z Wysp Brytyjskich, a mianowicie Liverpool. Klub z Anfield Road szuka następcy Mohameda Salaha. Senegalski skrzydłowy mógłby przynajmniej częściowo wypełnić lukę po legendarnym egipskim atakującym.

Perspektywiczny zawodnik przeniósł się do akademii Paris Saint-Germain w lipcu 2018 roku z FC Versailles, gdzie jako junior stawiał swoje premierowe piłkarskie kroki. W lipcu 2025 roku awansował do pierwszego zespołu i stał się pełnoprawnym członkiem drużyny Luisa Enrique. Dziesięciokrotny reprezentant Senegalu w trwającym sezonie rozegrał 28 meczów, zdobył 1 bramkę oraz zaliczył 2 asysty. Jego kontrakt z obecnym pracodawcą obowiązuje do połowy 2028 roku. Fachowy serwis „Transfermarkt” wycenia go na około 30 milionów euro.

