Świderski odsłonił kulisy MLS. To czeka Lewandowskiego w Chicago
Robert Lewandowski zdecydował się kontynuować karierę w Chicago Fire. Zamknął tym samym spekulacje łączące go z takimi klubami jak Fenerbahce czy Juventus. Transfer kapitana reprezentacji Polski do MLS wywołał duże zainteresowanie, a o nowym kierunku jego kariery w rozmowie z Goal.pl wypowiedział się Karol Świderski, były zawodnik Charlotte FC i jeden z Polaków najlepiej znających realia amerykańskich rozgrywek.
Napastnik Widzewa Łódź nie ukrywa, że jego zdaniem Lewandowski trafił do ekipy, dającej realne możliwości walki o wysokie cele. – Robert trafił do fajnego klubu. Pamiętam Chicago z czasów, gdy sam grałem w MLS. Wtedy mieli Xherdana Shaqiriego, ale wyniki nie były najlepsze. Od tamtego czasu bardzo dużo się zmieniło. Klub sprowadził kilku naprawdę ciekawych zawodników i obecnie ma mocny zespół. Myślę, że Robert będzie miał nawet szansę powalczyć o mistrzostwo, zwłaszcza po wejściu do fazy play-off – powiedział Świderski w rozmowie z naszym serwisem.
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Reprezentant Polski zwrócił uwagę nie tylko na potencjał sportowy Chicago Fire, ale także na warunki funkcjonowania w MLS. Jak przyznał, już wcześniej rozmawiał z Lewandowskim o tej lidze i starał się przedstawiać ją w pozytywnym świetle.
– Zawsze starałem się mówić o tej lidze pozytywnie i pokazywać jej dobre strony. Mam nadzieję, że mu się spodoba. Liga jest bardzo dobrze pokazywana medialnie i łatwo dostępna. Można ją oglądać praktycznie na całym świecie za pośrednictwem jednej aplikacji – podkreślił zawodnik Widzewa.
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Świderski wskazał także na kwestie logistyczne, które jego zdaniem są jednym z atutów gry w MLS. – Na mecze przychodzi dużo kibiców, a podróże nie są aż tak uciążliwe. Ogólnie z Chicago większość lotów trwa maksymalnie półtorej do dwóch godzin. Do tego organizacja jest bardzo sprawna. Autokar podjeżdża praktycznie pod samolot i od razu można lecieć dalej – dodał w rozmowie z Goal.pl.
Wszystko wskazuje więc na to, że Lewandowski trafił do miejsca, które może okazać się dla niego bardzo interesującym rozdziałem kariery. Zarówno pod względem sportowym, jak i organizacyjnym.