Urban skomentował transfer Lewandowskiego do Chicago Fire

Jan Urban w rozmowie z "Weszło" przyznał, że odbył już rozmowę z Robertem Lewandowskim na temat przyszłości w kadrze po transferze do MLS. Nie ma jednak żadnej ostatecznej deklaracji.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency/ Alamy Na zdjęciu: Jan Urban (Polska - Nigeria)

Co dalej z karierę Lewandowskiego w kadrze?

Robert Lewandowski już kilka dni temu przeniósł się na zasadzie transferu definitywnego do Chicago Fire. Polak podpisał w MLS umowę na dwa najbliższe sezony, ale wszyscy obecnie zadają sobie jedno pytanie. Czy to oznacza koniec gry w reprezentacji Polski? Do tej pory sporo mówiło się bowiem o tym, że transfer za ocean odpada właśnie z powodu ewentualnych długich podróży. Stało się jednak inaczej i napastnik właśnie w Ameryce będzie kontynuować swoją karierę.

To może oznaczać, że wkrótce pojawi się taka wola ze strony Lewandowskiego, ale jak potwierdza Jan Urban obecnie nie ma żadnej decyzji. Selekcjoner w rozmowie z „Weszło” przyznał, że to jednak będzie zawsze wyłącznie decyzja kapitana kadry, a on odbył z nim już rozmowę w tej sprawie, choć jej wyników nie chce zdradzić.

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– Tak, rozmawialiśmy. Ale nawet gdyby taka deklaracja padła, to nie powiedziałbym panu. Decyzja należy do Roberta i dajmy mu spokojnie zobaczyć, jak to wszystko wygląda tam na miejscu. Czeka go nowa liga, nowy kontynent. On musi pomyśleć, co i jak. Z naszej strony nic się nie zmieniło – powiedział Jan Urban w rozmowie z „Weszło”.

– To jest jego końcówka kariery. Skończyła się ta saga odnośnie tego czy zostanie w Barcelonie, czy odejdzie, czy będzie tu, czy będzie tam… Już wszyscy to wiemy – dodał.

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