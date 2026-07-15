Milan wycenił Leao. Okazyjna cena za Portugalczyka

fot. LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Rafael Leao

Leao dostępny za 60 mln euro

Po sprowadzeniu Goncalo Ramosa i Mario Gili w Mediolanie skupiają się na możliwych odejściach. Najgłośniejszym nazwiskiem pozostaje Rafael Leao, którego przyszłość od kilku tygodni jest przedmiotem spekulacji. Według włoskich mediów Gerry Cardinale oczekuje za reprezentanta Portugalii 60 milionów euro. Władze Milanu nie zamierzają schodzić z tej kwoty, licząc na wysoką nadwyżkę finansową z ewentualnej sprzedaży.

Obecnie wartość Leao w klubowych księgach wynosi około 11,2 miliona euro. Oznacza to, że transfer za 60 milionów pozwoliłby Rossonerim wypracować bardzo dużą plusvalenzę, która miałaby istotne znaczenie dla klubowych finansów. Nad znalezieniem nowego klubu dla piłkarza pracuje rozbudowany zespół doradców, w tym Jorge Mendes. Agent ma przedstawić Milanowi oferty spełniające oczekiwania właścicieli, jednak w klubie nie zamierzają działać pod presją czasu.

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Sam Leao wciąż liczy na przenosiny do Premier League. Portugalczyk marzy o występach w Anglii i miał kontaktować się z Sandro Tonalim, który obecnie reprezentuje Tottenham. Skrzydłowy został zaoferowany londyńskiemu klubowi, ale na razie konkretne propozycje napłynęły jedynie z Arabii Saudyjskiej. Na ten moment 26-latek nie jest zainteresowany wyjazdem na Bliski Wschód.