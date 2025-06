Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Kamil Grosicki

Grosicki gotów wrócić do reprezentacji Polski

Kamil Grosicki w piątek pożegnał się z reprezentacją Polski. W meczu towarzyskim z Mołdawią spędził na murawie 30 minut, po czym otrzymał owacje od kibiców, kolegów z zespołu oraz sztabu. „Turbo Grosik” rozegrał dla Biało-Czerwonych 95 spotkań, zdobył 17 bramek i zanotował 24 asysty. Uroczyste pożegnanie miało symboliczny charakter – jednak czy rzeczywiście był to definitywny koniec?

Nieoczekiwane informacje w tej sprawie przekazał Mateusz Borek w „Kanale Sportowym”. – Powiedział mi, że mogę przekazać, że jeśli nowy trener będzie chętny, to może dograć eliminacje i spuentować karierę mundialem – zdradził dziennikarz.

Sam zawodnik postanowił zabrać głos w tej sprawie w rozmowie z portalem Meczyki.pl. – Przemyślałem to wszystko też na spokojnie, co się działo ostatnio w kadrze i myślę, że kadra potrzebuje doświadczonych piłkarzy mimo wszystko. I na boisku, i poza boiskiem – przyznał otwarcie pomocnik Pogoni Szczecin, sugerując, że drzwi do jego powrotu są uchylone.

Na krótkiej liście kandydatów do objęcia kadry znajdują się Jan Urban, Adam Nawałka, Jacek Magiera i Jerzy Brzęczek. Decyzja Cezarego Kuleszy ma zapaść w najbliższych dniach. Wszystko wskazuje na to, że to właśnie od wyboru nowego trenera może zależeć ewentualny powrót Kamila Grosickiego do reprezentacji Polski.