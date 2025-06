Kamil Grosicki w piątek zakończył reprezentacyjną karierę, ale czy to na pewno koniec? Mateusz Borek w "Kanale Sportowym" przekazał szokujące wieści, że piłkarz Pogoni Szczecin może jeszcze wrócić do drużyny narodowej.

Robert Skalski / Alamy Na zdjęciu: Kamil Grosicki

Grosicki gotowy na powrót do reprezentacji Polski

Kamil Grosicki w piątek rozegrał ostatni mecz w reprezentacji Polski. W spotkaniu przeciwko Mołdawii przebywał na boisku przez pierwsze 30 minut, po czym został oficjalnie pożegnany przez kolegów z drużyny, sztab szkoleniowy i kibiców zgromadzonych na stadionie w Chorzowie. „Turbo Grosik” dla Biało-czerwonych rozegrał 95 spotkań. Na swoim koncie ma 17 bramek i 24 asysty.

Okazuje się jednak, że to może nie być koniec Kamila Grosickiego w polskiej kadrze. Szokujące informacje przekazał w tej kwestii Mateusz Borek w „Kanale Sportowym”. – Powiedział mi, że mogę przekazać, że jeśli nowy trener będzie chętny, to może dograć eliminacje i spuentować karierę mundialem – poinformował dziennikarz.

Wszystko wskazuje więc na to, że jeśli nowy selekcjoner zdecyduje się na powołanie Kamila Grosickiego to ten zjawi się na zgrupowaniu kadry. Choć tylko towarzyski, to pojedynek z Mołdawią pokazał, że gracz Pogoni wciąż może być wartościowym elementem składu reprezentacji Polski, która kolejny mecz w eliminacjach do mundialu rozegra 4 września przeciwko Holandii.

A kto zostanie nowym selekcjonerem. Cezary Kulesza wskazał obecnie na czterech kandydatów. To Jan Urban, Adam Nawałka, Jacek Magiera i Jerzy Brzęczek. Najbliższe dni pokażą, na kogo padnie ostateczny wybór.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia programu Goal.pl poświęconemu dymisji Michała Probierza i wyborze nowego selekcjonera