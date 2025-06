PressFocus Na zdjęciu: Kamil Grosicki

Kamil, dziękujemy!

Reprezentacja Polski mierzy się dzisiaj z reprezentacją Mołdawii w ramach meczu towarzyskiego przed wtorkowym starciem z reprezentacją Finlandii w walce o awans na piłkarskie mistrzostwa świata w 2026 roku. Z tego też powodu ten mecz jest nico mniej ważny, ale dla wielu jest to okazja do podziękowania Kamilowi Grosickiemu za znakomitą karierę w Biało-Czerwonych barwach.

Kamil Grosicki zgodnie z planem rozpoczął mecz w podstawowym składzie i wyprowadził reprezentację na murawę Stadionu Śląskiego. W 30. minucie meczu przy owacji całego stadionu zszedł z murawy w akompaniamencie braw i podziękowań. Sam piłkarz oczywiście był bardzo wzruszony tym momentem, ale jednocześnie jak zwykle radosny.

Kamil Grosicki 🫡 Tu nic więcej dodawać nie trzeba #POLMOL pic.twitter.com/zlYWUgGhuX — Dominik Wardzichowski (@dwardzich22) June 6, 2025

36-letni Kamil Grosicki w narodowych barwach rozegrał łącznie 95 spotkań. Ten dzisiejszy był jego ostatnim w całej karierze reprezentacyjnej. Skrzydłowy Pogoni Szczecin debiutował w 2008 roku w meczu z Finlandią za kadencji Leo Beenhakkera. Największe sukcesy z drużyną święcił jednak za kadencji Adama Nawałki. To właśnie w legendarnych eliminacjach do Euro 2016 i na samym turnieju był motorem napędowym drużyny. Wówczas Tomasz Hajto wypowiedział słynne słowa, które do dzisiaj są wizytówką Grosickiego, a więc „turbo Grosik”. Dla kadry zdobył 17 goli i zanotował 24 asysty.

