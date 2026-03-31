Grabara „zrujnował” jego karierę. Polak porównany do gwiazdy

Grabara stanął na jego drodze do sukcesu

Wobec kontuzji Łukasza Skorupskiego to Kamil Grabara stał się numerem jeden między słupkami bramki reprezentacji Polski. 27-latek bez wątpienia znajdzie się w podstawowym składzie na dzisiejszy mecz ze Szwecją. William Eskelinen przed kilkoma laty miał okazję dzielić z nim szatnię w Aarhus, o czym opowiedział w wywiadzie dla FotbollDirekt.

– Kamil i ja mamy wspólną historię. Sytuacja była dziwna, ponieważ ja, jako dotychczasowy pierwszy bramkarz, znalazłem się poza składem, mimo że miałem długi kontrakt, a klub miał wobec mnie plany. Doszło do sporu między mną a nim. On grał ze względu na swoją sytuację kontraktową – tak to już jest, gdy przychodzi się na wypożyczenie z klubu takiego jak Liverpool, że ma się zagwarantowany czas gry. – Nie byliśmy wtedy najlepszymi przyjaciółmi – przyznał szwedzki golkiper.

Grabara porównany do czołowego golkipera

– Jednak mieliśmy do siebie pewien rodzaj podstawowego szacunku, nie kłóciliśmy się. Ale oczywiście nie była to optymalna sytuacja. Pewnie dało się po mnie zauważyć, że byłem bardzo zły i zirytowany na klub, a on musiał osiągać wyniki. Jako bramkarz trenuje się w bardzo kameralnej grupie. Nie rozmawialiśmy zbyt wiele, ale nigdy nie kłóciliśmy się otwarcie. Po prostu nie lubiliśmy się, nie dogadywaliśmy się – dodał Eskelinen.

29-latek został zapytany także o to, do której gwiazdy porównałby swojego byłego rywala. – Przypomina chyba Donnarummę. To oczywiście dwa różne poziomy, ale on ma podobny charakter. Jest wysoki i potężny, zwłaszcza jeśli chodzi o grę w polu karnym – stwierdził bramkarz, który obecnie występuje w drugoligowym szwedzkim zespole Nordic United FC.