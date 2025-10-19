Dlatego Boniek zwolnił Brzęczka. Wrócił do pamiętnej decyzji

Reprezentacji Polski do lat 21 radzi sobie bardzo dobrze, a Jerzy Brzęczek doceniany jest za swoją pracę. Z tego też powodu Zbigniew Boniek w rozmowie z kanałem "Meczyki.pl" wrócił do zwolnienia selekcjonera w 2020 roku.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Zbigniew Boniek

Dlatego Jerzy Brzęczek został zwolniony z pierwszej reprezentacji

Reprezentacja Polski do lat 21 bardzo dobrze radzi sobie obecnie pod wodzą Jerzego Brzęczka. Nasza młodzieżówka nie ma sobie równych w eliminacjach mistrzostw Europy. Dobra forma zachwyca, ale rewelacyjny jest także styl gry, który porywa kibiców. Do tej pory na koncie tego zespołu jest już 15 trafień i zero straconych goli w czterech meczach.

To powoduje oczywiście, że bardzo dużo i bardzo ciepło mówiło i mówi się o Jerzym Brzęczku. Nowy selekcjoner kadry U21 zbiera bardzo dobre recenzje, co oznacza także powrót do pamiętnego zwolnienia trenera z pierwszej reprezentacji przez Zbigniewa Bońka w 2020 roku. Teraz były prezes PZPN-u postanowił znów odnieść się do tej sprawy i jednoznacznie wytłumaczyć powody tamtejszej decyzji.

– Fakty nikogo nie interesują. Miałem do niego pewne zaufanie, jeśli chodzi o wartość sportową, natomiast miałem do niego prośbę w kwestii aspektów pozasportowych. „Niekochani”, oblężona twierdza.. Moje zdanie o Jurku jest absolutnie pozytywne. Byłem jednak przekonany, że ta reprezentacja pod pewnymi względami nie może tak funkcjonować i doszedłem do wniosku, że muszę zmienić selekcjonera – powiedział Boniek w rozmowie z kanałem „Meczyki.pl”.

