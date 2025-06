Cezary Kulesza ma nowego faworyta. Sensacyjne doniesienia

PressFocus Na zdjęciu: Cezary Kulesza

Jerzy Brzęczek faworytem do objęcia kadry

Michał Probierz złożył rezygnację z funkcji selekcjonera reprezentacji Polski po niespodziewanej porażce w Helsinkach z Finlandią (1:2) w ramach eliminacji do mistrzostw świata 2026. Wśród potencjalnych następców pojawiło się nazwisko Macieja Skorży. Jednak szkoleniowiec japońskiego Urawa Red Diamonds odrzucił propozycję objęcia kadry narodowej.

Jak poinformował Mateusz Janiak z „Przeglądu Sportowego Onet”, teraz faworytem Cezarego Kuleszy jest Jerzy Brzęczek. W sztabie 54-latka mają się znaleźć Jakub Błaszczykowski oraz Łukasz Piszczek. Decyzja prezesa PZPN ma załagodzić napięcia wokół Roberta Lewandowskiego, który po odebraniu opaski kapitana przez Probierza, odmówił dalszych występów w reprezentacji.

– Zgodnie z założeniami rozmowa dawnych kolegów z kadry narodowej to pierwszy krok w kierunku unormowania sytuacji, a później Błaszczykowski wraz z Piszczkiem – szykowanym na asystenta Brzęczka – mieliby dbać o to, by podobne wydarzenia, jak choćby te z Helsinek, więcej nie miały miejsca – czytamy. Brzęczek prowadził już kadrę w latach 2018-2021.

W kontekście objęcia reprezentacji Polski wymienia się również Nenada Bjelicę, a więc byłego trenera Lecha Poznań, który doskonale zna realia polskiej piłki. Na liście potencjalnych kandydatów pojawiają się także nazwiska Jacka Magiery oraz Jana Urbana.