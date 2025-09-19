Bramkarz Leicester marzy o grze w kadrze. „Powołanie do reprezentacji jest moim celem”

17:58, 19. września 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  TVP Sport

Jakub Stolarczyk jest pierwszym wyborem jeśli chodzi o pozycję bramkarza w drugoligowym Leicester City. W rozmowie z TVP Sport zdradził, że marzy o powołaniu do reprezentacji Polski.

Jakub Stolarczyk
Obserwuj nas w
PA Images / Alamy Na zdjęciu: Jakub Stolarczyk

Jakub Stolarczyk marzy o powołaniu do reprezentacji Polski

Reprezentacja Polski za trzy tygodnie ponownie powalczy o punkty w ramach eliminacji Mistrzostw Świata 2026. Tym razem Biało-Czerwoni rozegrają tylko jedno spotkanie o stawkę. Oprócz rywalizacji z Litwą kibiców czeka jeszcze mecz towarzyski z Nową Zelandią. Sparing z niżej notowanym rywalem może być okazją, aby Jan Urban sprawdził zawodników, którzy rzadziej grają w drużynie narodowej.

Ostatnio o ewentualnym powołaniu do reprezentacji Polski mówił piłkarz Korony Kielce – Dawid Błanik. „Głęboko wierzę, że selekcjoner pochyli się nad moim nazwiskiem i być może nawet mnie powoła” – powiedział w rozmowie z Weszło. Teraz do grona zawodników, którzy marzą o grze z orzełkiem na piersi, dołączył Jakub Stolarczyk, bramkarz Leicester. W wywiadzie dla TVP Sport otwarcie przyznał, że regularna gra w Championship, a także wysoka forma mogą otworzyć mu drzwi do reprezentacji Polski.

Gram regularnie w Championship, bardzo dobrej lidze, a to mówi samo za siebie. Powołanie do reprezentacji jest moim celem i chcę, żeby to się wydarzyło. Kiedy? Tak samo jak z debiutem w Premier League, nie wiem, kiedy to się wydarzy, ale wierzę, że tak będzie. Najważniejsze dla mnie jest to, jak prezentuję się w klubie i jak wykorzystuję swoje szanse. Jeżeli to będę robić na określonym poziomie, to będę sobie tylko ułatwiać drogę do reprezentacji  – powiedział Jakub Stolarczyk w rozmowie z TVP Sport.

Stolarczyk został zawodnikiem Leicester w lutym 2017 roku, gdy przeniósł się do Anglii z Piasta Chęciny. W seniorskim zespole zadebiutował w sezonie 2023/2024. Natomiast w bieżącej kampanii wywalczył miano pierwszego bramkarza, gdzie w 5 meczach na poziomie Championship 2 razy zachował czyste konto. Łącznie dla Lisów rozegrał 26 meczów.

POLECAMY TAKŻE

Vinicius Junior
Real Madryt wytypował następcę Viniciusa! Duże zaskoczenie
Ruud van Nistelrooy
Van Nistelrooy wróci na ławkę trenerską? Jest rozważany przez ten klub
Jamie Vardy
Legenda Premier League zagra w Serie A! Sensacyjny ruch stał się faktem