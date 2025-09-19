Bramkarz Leicester marzy o grze w kadrze. „Powołanie do reprezentacji jest moim celem”

Jakub Stolarczyk jest pierwszym wyborem jeśli chodzi o pozycję bramkarza w drugoligowym Leicester City. W rozmowie z TVP Sport zdradził, że marzy o powołaniu do reprezentacji Polski.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Jakub Stolarczyk

Jakub Stolarczyk marzy o powołaniu do reprezentacji Polski

Reprezentacja Polski za trzy tygodnie ponownie powalczy o punkty w ramach eliminacji Mistrzostw Świata 2026. Tym razem Biało-Czerwoni rozegrają tylko jedno spotkanie o stawkę. Oprócz rywalizacji z Litwą kibiców czeka jeszcze mecz towarzyski z Nową Zelandią. Sparing z niżej notowanym rywalem może być okazją, aby Jan Urban sprawdził zawodników, którzy rzadziej grają w drużynie narodowej.

Ostatnio o ewentualnym powołaniu do reprezentacji Polski mówił piłkarz Korony Kielce – Dawid Błanik. „Głęboko wierzę, że selekcjoner pochyli się nad moim nazwiskiem i być może nawet mnie powoła” – powiedział w rozmowie z Weszło. Teraz do grona zawodników, którzy marzą o grze z orzełkiem na piersi, dołączył Jakub Stolarczyk, bramkarz Leicester. W wywiadzie dla TVP Sport otwarcie przyznał, że regularna gra w Championship, a także wysoka forma mogą otworzyć mu drzwi do reprezentacji Polski.

– Gram regularnie w Championship, bardzo dobrej lidze, a to mówi samo za siebie. Powołanie do reprezentacji jest moim celem i chcę, żeby to się wydarzyło. Kiedy? Tak samo jak z debiutem w Premier League, nie wiem, kiedy to się wydarzy, ale wierzę, że tak będzie. Najważniejsze dla mnie jest to, jak prezentuję się w klubie i jak wykorzystuję swoje szanse. Jeżeli to będę robić na określonym poziomie, to będę sobie tylko ułatwiać drogę do reprezentacji – powiedział Jakub Stolarczyk w rozmowie z TVP Sport.

Stolarczyk został zawodnikiem Leicester w lutym 2017 roku, gdy przeniósł się do Anglii z Piasta Chęciny. W seniorskim zespole zadebiutował w sezonie 2023/2024. Natomiast w bieżącej kampanii wywalczył miano pierwszego bramkarza, gdzie w 5 meczach na poziomie Championship 2 razy zachował czyste konto. Łącznie dla Lisów rozegrał 26 meczów.