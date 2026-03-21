Boniek mówi wprost. Taką rolę widzi dla Pietuszewskiego w kadrze

„Może nawet odegrać ważną rolę w spotkaniu z Albanią" - powiedział Zbigniew Boniek nt. Oskara Pietuszewskiego w rozmowie z "Polsatem Sport". Nastolatek może okazać ofensywnym asem w rękawie Jana Urbana.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Oskar Pietuszewski

„Może nawet odegrać ważną rolę w spotkaniu z Albanią”

Reprezentacja Polski już za kilka dni rozpocznie ostatnią walkę o awans na mundial w USA, Kanadzie oraz Meksyku. Dla nikogo nie ma już wątpliwości, że przed Biało-Czerwonymi wymagające mecze i wszyscy liczą na to, że zakończone będą sukcesem.

Zanim jednak sama rywalizacja na boisku, to wczoraj poznaliśmy oficjalną listę powołanych zawodników na baraże. Przede wszystkim wśród nazwisk znalazł się Oskar Pietuszewskiego, którego angażu domagała się spora część, a może nawet większość, opinii publicznej. Dlatego tak ucieszyła się ona z decyzji Jana Urbana.

I choć Oskar Pietuszewski ma dopiero 17 lat, to nie jest wykluczone, że odegra ważną rolę podczas meczu z Albanią. To chociażby ze względu na fakt, że jest w bardzo dobrej formie, regularnie gra i po prostu ma swój moment, a to pomaga. Podobnego zdania jest Zbigniew Boniek.

– Logiczne jest także powołanie Pietuszewskiego. To, co ten chłopak robi w FC Porto otwiera mu drzwi do kadry. Pierwsze powołanie dla niego nie jest wcale za późno. Gdyby trener Urban wezwał go wcześniej, gdy nie pauzował za kartki Nicola Zalewski, Oskar pewnie musiałby siedzieć na ławce. Dzisiaj przed nim otwierają się możliwości debiutu w reprezentacji. Pietuszewski dojrzewa bardzo szybko, jest dobry. Może nawet odegrać ważną rolę w spotkaniu z Albanią. Umówmy się, nie zawsze mecz wygrywają ci, którzy wychodzą w pierwszym składzie – powiedział Zbigniew Boniek w rozmowie z „Polsatem Sport”.

