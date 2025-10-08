Będzie zmiana w bramce reprezentacji?! Urban komentuje

Reprezentacja ma przed sobą kolejne mecze pod wodzą Jana Urbana. Selekcjoner nie chciał potwierdzić jednak, kto dostanie szansę w bramce zespołu podczas meczu z Nową Zelandią.

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Jan Urban

Kamil Grabara dostanie szansę w reprezentacji?

Reprezentacja Polski już jutro, w czwartkowy wieczór rozegra swój pierwszy mecz podczas październikowego zgrupowania kadry. Przed Biało-Czerwonymi bowiem towarzyskie starcie z drużyną narodową Nowej Zelandii. Wszystko wskazuje na to, że w tym meczu szansę może otrzymać kilku mniej oczywistych graczy. Z pewnością pełna koncentracja dotyczy przede wszystkim meczu z Litwą w ramach eliminacji mistrzostw świata 2026.

Jedną z kwestii, która przed każdym zgrupowaniem reprezentacji zapełnia dyskusję wokół kadry jest fakt obsady pozycji bramkarza. Aktualnie numerem jeden w wyborze Jana Urbana jest Łukasz Skorupski, ale dobrą dyspozycję prezentuje także Kamil Grabara. To właśnie jego powołania i także gry domagało się sporo kibiców. Na konferencji prasowej selekcjoner odniósł się do zmiany między słupkami swojego zespołu.

– Czy Kamil będzie jedynką? Tego nie wiem. Ostatnio dość dużo o nim się mówi, moim zdaniem nawet za dużo. Dla mnie poziom bramkarzy jest bardzo zbliżony do siebie, mamy sporą konkurencję. W dużej mierze to, kto będzie grał zależy od tego, w jaki sposób będą oni wykorzystywali swoją szansę – powiedział Jan Urban podczas konferencji prasowej przed meczem z Nową Zelandią.

