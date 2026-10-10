Barcelona – Getafe: gdzie oglądać? Transmisja TV i online (10.10.2026)

FC Barcelona zagra z Getafe, ale na boisku zabraknie Raphinhi. Spotkanie zostanie rozegrane w sobotę, 10 października 2026 roku o godzinie 18:30. Sprawdź, gdzie oglądać mecz Barcelona - Getafe.

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Anthony Gordon

Barcelona – Getafe: gdzie oglądać?

FC Barcelona przed przerwą na kadrę była w niesamowitej formie. W ośmiu meczach we wszystkich rozgrywkach odnieśli komplet zwycięstw, strzelając jednocześnie aż 36 bramek. Powstaje pytania, czy trzy tygodnie przerwy nie wpłyną negatywnie na formę zespołu Hansiego Flicka.

Przetestuje to Getafe, które będzie rywalem Katalończyków w 8. kolejce La Liga. Ekipa z przedmieść Madrytu zajmuje 12. miejsce w tabeli z dorobkiem ośmiu punktów. Przed przerwą na reprezentacje pokonali Malagę (1:0), dzięki czemu odnieśli drugie zwycięstwo w trwającym sezonie.

Barcelona – Getafe: transmisja TV

Mecz FC Barcelona – Getafe rozpocznie się w sobotę, 10 października 2026 roku o godzinie 18:30. Transmisja spotkania będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Sport 6.

Barcelona – Getafe: transmisja online

Transmisja online na żywo spotkania Barcelona – Getafe będzie dostępna w usłudze Canal+ online oraz za darmo w Superbet TV. Wystarczy założyć konto u bukmachera Superbet z kodem GOAL. Dodatkowo masz szanse odebrać freebety o wartości 55 zł.

Gdzie oglądać mecz FC Barcelona – Getafe? Transmisja meczu Barcelona – Getafe zostanie przeprowadzona w telewizji na kanale Canal+ Sport 6 oraz w internecie w usłudze Canal+ online i Superbet TV. Kiedy odbędzie się spotkanie FC Barcelona – Getafe? Mecz Barcelona – Getafe odbędzie się w sobotę, 10 października 2026 roku o godzinie 18:30.

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