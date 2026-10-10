Inter Mediolan – Parma: gdzie oglądać? Transmisja TV i online (10.10.2026)

Inter Mediolan wznowi rozgrywki ligowe w Serie A spotkaniem z Parmą. Starcie odbędzie się w sobotę, 10 października 2026 roku o godzinie 18:00. Sprawdź, gdzie oglądać mecz Inter - Parma.

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Lautaro Martinez

Inter – Parma: gdzie oglądać?

Inter Mediolan z Piotrem Zielińskim w składzie wraca do rywalizacji o ligowe punkty. Początek sezonu w wykonaniu Nerazzurrich był bardzo dobry. W pięciu spotkaniach zdobyli trzynaście punktów i obok AS Romy są niepokonani w Serie A. Przed własną publicznością powalczą więc o kolejny komplet punktów,

Parma ma o czym myśleć po pierwszych meczach. Tylko cztery punkty po pięciu kolejkach to dość rozczarowujący wynik. Mimo wszystko trzeba wziąć pod uwagę, że przegrywali z takimi drużynami jak Juventus czy Como. Punkty zdobywali za to w starciach z Genoą oraz Monzą.

Inter – Parma: transmisja TV

Mecz Inter Mediolan – Parma odbędzie się w sobotę, 10 października 2026 roku o godzinie 18:00. Transmisja spotkania zostanie przeprowadzona w telewizji na kanale Eleven Sports 1. Początek transmisji pięć minut przed pierwszym gwizdkiem.

Inter – Parma: transmisja online

Wszystkie mecze Serie A w sezonie 2026/2027 można oglądać w internecie. Transmisja online na żywo będzie dostępna w usłudze Superbet TV. Załóż konto u bukmachera Superbet z kodem GOAL, a dodatkowo zgarniesz freebety o wartości 55 zł.

Gdzie oglądać mecz Inter Mediolan – Parma? Transmisja meczu Inter – Parma będzie dostępna w telewizji na kanale Eleven Sports 1 oraz w internecie na stronie elevensports.pl, a także w usłudze Superbet TV. Kiedy odbędzie się spotkanie Inter Mediolan – Parma? Mecz Inter – Parma rozpocznie się w sobotę, 10 października 2026 roku o godzinie 18:15 na stadio Giuseppe Meazza.

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