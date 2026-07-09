Chelsea chce pozbyć się skrzydłowego. Może go sprzedać do saudyjskiego giganta

Chelsea zamierza jak najszybciej pozbyć się Alejandro Garnacho. Jak podaje Ben Jacobs, argentyński skrzydłowy znalazł się na celowniku klubów z Arabii Saudyjskiej.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Alejandro Garnacho

Garnacho na wylocie z Chelsea

Chelsea skupia się aktualnie na sprzedaży kilku zawodników. Klub z Stamford Bridge ma pożegnać m.in. pomocnika Andreya Santosa, który zasili szeregi ligowego rywala, Manchesteru United.

Teraz głównym zadaniem zarządu stało się wypchnięcie z kadry Alejandro Garnacho. Argentyńczyk trafił do Londynu zeszłego lata za 40 milionów funtów, jednak jego przygoda w stolicy nie potoczyła się po jego myśli.

W biurach angielskiego giganta pojawiły się już pierwsze konkretne zapytania z Saudi Pro League. Największą determinację wykazuje Al-Qadsiah, które poszukuje na rynku młodego gracza do formacji ofensywnej. Oprócz ekip z Arabii Saudysjkiej, zainteresowanie wykazują także inne zespoły Premier League.

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Władze The Blues wykluczają opcję wypożyczenia skrzydłowego i oczekują wyłącznie ofert sprzedaży definitywnej. Dużo będzie zależało jednak też od decyzji samego piłkarza. 22-latek musi określić, czy perspektywa gry na saudyjskich boiskach jest dla niego atrakcyjna na tym etapie kariery.

Kluby z Bliskiego Wschodu kuszą gigantycznymi zarobkami, co ułatwiłoby sprawę działaczom z Stamford Bridge. Liczą oni na szybkie sfinalizowanie rozmów, by pozyskane środki przeznaczyć na kolejne wzmocnienia.