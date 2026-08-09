Piłkarz Widzewa nie owija w bawełnę. „Nastroje nie są dobre”

10:40, 9. sierpnia 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Gol24

Widzew Łódź w niedzielę zagra z Jagiellonią Białystok. Przed meczem Emil Kornvig wypowiedział się o nastrojach w drużynie. Duńczyk przyznał, że humory nie są najlepsze, ale wszyscy myślą pozytywnie.

Emil Kornvig
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BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Emil Kornvig

Emil Kornvig o nastrojach w Widzewie Łódź

Widzew Łódź w niedzielę zmierzy się na wyjeździe z Jagiellonią Białystok w ramach 3. kolejki PKO Ekstraklasy. Drużyna Aleksandara Vukovicia nie rozpoczęła sezonu w najlepszy możliwy sposób, ponieważ po dwóch spotkaniach ma na koncie zaledwie dwa punkty. Teraz zespół z Łodzi chce sięgnąć po pierwsze zwycięstwo, choć zadanie będzie bardzo trudne, biorąc pod uwagę dobrą dyspozycję Dumy Podlasia.

Przed spotkaniem o nastroje panujące w szatni Widzewa Łódź został zapytany Emil Kornvig. Duńczyk nie ukrywał, że wyniki z początku sezonu pozostawiły pewien niedosyt, ale jednocześnie zapewnił, że zespół zachowuje pozytywne nastawienie i zamierza szybko poprawić swoją sytuację.

W dwóch pierwszych kolejkach mogliśmy zdobyć sześć punktów, a mamy tylko dwa. Nastroje nie są tak dobre, jak mogłyby być, ale nadal wszyscy myślimy pozytywnie i w najbliższych spotkaniach chcemy poprawić ten rezultat. Wtedy humory na pewno będą jeszcze lepsze – powiedział Emil Kornvig cytowany przez serwis „Gol24”.

Widzew Łódź ma więc przed sobą doskonałą okazję, aby odpowiedzieć na nieudany początek rozgrywek. Zwycięstwo w Białymstoku nie tylko poprawiłoby dorobek punktowy zespołu, ale również mogłoby pozytywnie wpłynąć na atmosferę w szatni. Zadanie nie będzie jednak łatwe, ponieważ Jagiellonia jest faworytem.

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