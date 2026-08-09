Szczodry gest właściciela Pogoni wobec poszkodowanych kibiców Motoru

10:58, 9. sierpnia 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Goal.pl

Alex Haditaghi przekazał w mediach społecznościowych, że Pogoń Szczecin zapewni darmowe bilety na kolejny ich mecz z Motorem Lublin dla wszystkich kibiców, którzy ze względu na opóźnienie pociągu, nie mogli obejrzeć meczu na żywo.

Alex Haditaghi
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fot. Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Alex Haditaghi

Piękny gest Alex Haditaghiego

Pogoń Szczecin w meczu 3. kolejki PKO BP Ekstraklasy przed własną publicznością pokonała zespół Motoru Lublin 3:1 i generalnie w całym spotkaniu zaprezentowała się bardzo dobrze. Portowcy na swoim koncie mają sześć oczek po trzech dotychczasowych meczach i to dobry wynik.

Tego samego nie mogą powiedzieć gracze Motoru Lublin, którzy do tej pory uzbierali tylko jedno oczko w meczu pierwszej kolejki. Niemniej drugiej porażki swojego zespołu w tym sezonie nie było dane obejrzeć na żywo wielu kibicom, których pociąg uległ opóźnieniu. Można powiedzieć, że może to i lepiej, ale z pewnością bardziej na wyróżnienie zasługuje postawa Alex Haditaghiego, który notabene „postawi” bilety tym, którzy się spóźnili.

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Do fanów Motoru Lublin, którzy spóźnili się na dzisiejszy mecz z powodu dwugodzinnego opóźnienia pociągu: proszę, zachowajcie bilety na mecz. Dla wszystkich 200 z Was poszkodowanych, Pogoń Szczecin zapewni darmowy bilet na Waszą następną wizytę w Szczecinie. Piłka nożna jest dla kibiców. Szczęśliwej drogi do domu i mamy nadzieję, że wkrótce Was powitamy – napisał Alex Haditaghi w mediach społecznościowych.

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