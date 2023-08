Szkockie media zachwycone Polakiem. Udany debiut w Celtiku

Maik Nawrocki przeniósł się latem z Legii Warszawa do szkockiego Celtiku Glasgow. Polak zadebiutował w nowym klubie już w pierwszej kolejce ligowej. Tamtejsze media doceniły występ 22-latka.

Maik Nawrocki przeniósł się latem z Legii Warszawa do szkockiego Celtiku Glasgow

22-letni środkowy obrońca zadebiutował w pierwszej kolejce w meczu z Ross County

Drużyna Polaka wygrała 4:2, a on zebrał pozytywne oceny

Nawrocki doceniony za debiut w Celtiku

Maik Nawrocki przeniósł się do Celtiku Glasgow z Legii Warszawa za 5 milionów euro. Polak miał okazję zadebiutować już w pierwszym spotkaniu ligowym przeciwko Ross County. Popularni The Bhoys wygrali 4:2, a 22-latek zgarnął same pozytywne oceny od tamtejszych mediów.

– Pracowity początek dla debiutanta, ale bardzo dobrze poradził sobie z presją i przeciwnikami Ross County. Wygląda na prawdziwy atut w tak młodym wieku, a nieobecność Carla Starfelta w ogóle nie była odczuwalna – napisał serwis Glasgow Live.

– To otwiera drzwi dla Maika Nawrockiego, aby stał się pierwszym wyborem, a on nie zaszkodził swojej kandydaturze opanowanym występem – wygląda solidnie, agresywnie i bardzo wygodnie operuje piłką – skomentował portal Glasgow Times.

