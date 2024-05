fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Thiago Silva

Wielki powrót po 15 latach

Thiago Silva przez ostatnie cztery lata był czołową postacią defensywy Chelsea. Sprowadzony w ramach wolnego transferu z Paris Saint-Germain udowadniał, że mimo coraz bardziej zaawansowanego piłkarsko wieku dalej jest w stanie grać na najwyższym europejskim poziomie. Jest członkiem wyjściowej jedenastki również w tym sezonie, choć Mauricio Pochettino niekiedy starał się odstawiać Brazylijczyka od gry.

Mimo pełnienia istotnej roli na boisku oraz w szatni, w ostatnich miesiącach nie brakowało sugestii, że Chelsea przygotowuje się do pożegnania 39-latka. Ku zdziwieniu kibiców, nie otrzymał on bowiem propozycji przedłużenia wygasającego po sezonie kontraktu. W pewnym momencie stało się jasne, że jego drogi z londyńskim klubem się rozejdą.

Nieznana pozostawała przyszłość Silvy. Sugerowano, że wróci do rodzimego kraju, gdzie nawiązać z nim ponowną współpracę chciało Fluminense. Brazylijczyk miał także opcje pozostania w Premier League lub przenosin do Arabii Saudyjskiej. We wtorek wszystko stało się jasne – potwierdziły się bowiem doniesienia o powrocie do brazylijskiego giganta.

Fluminense ogłosiło, że latem Silva znów przywdzieje klubowy trykot. Zgodził się na podpisanie umowy do 2026 roku. Oznacza to, że w chwili jej wygaśnięcia będzie miał 41 lat.

Silva sfinalizował swój powrót do Fluminense po 15 latach. W 2009 roku został bohaterem transferu do Milanu, zaś w 2012 roku PSG ściągnęło go do siebie za 42 miliony euro. W Chelsea grał od lata 2020 roku.