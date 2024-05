Radunia Stężyca z kłopotami, walka o 1 Ligę tylko na boisku

Radunia Stężyca to jedna z ekip, która na trzy kolejki przed końcem sezonu liczy się w grze o awans do 1 Ligi, Tymczasem ciekawie wieści przekazał Dominik Pasternak z TVP Sport.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Tomasz Dejewski

Radunia Stężyca nie złożyła wniosku licencyjnego na 1 Ligę

Radunia Stężyca po rozegraniu 31. kolejek ligowych plasuje się na szóstym miejscu w tabeli 2 Ligi, legitymując się bilansem 46 punktów. Tym samym drużyna Szymona Hartmana cały czas liczy się w grze o baraże związane z walką o awans do 1 Ligi. Na boisku zawodnicy prezentują się nieźle. Tymczasem organizacyjnie nie wszystko funkcjonuje, jak należy.

Dziennikarz Dominik Pasternak z TVP Sport przekazał, że sternicy klubu ze Stężycy nie złożyli wniosku licencyjnego na grę w 1 Lidze, a tylko na 2 Ligę. Tym samym Radunia tak na dobrą sprawę wypisała się z walki o awans klasę rozgrywkową wyżej, mimo że ze sportowego punktu widzenia ma na to duże szanse.

🆕 Radunia Stężyca nie złożyła wniosku licencyjnego na grę w 1. lidze. Oznacza to, jeśli zajmie miejsce uprawniające do gry w barażach, to nie będzie mogła w nich zagrać. Jej rywal dostanie wolny los. — Dominik Pasternak (@Do_Pasternak) May 7, 2024

Ciekawe jest natomiast to, że w przypadku zajęcia przez ekipę ze Stężycy miejsca w strefie barażowej, to ewentualny rywal, który będzie miał grać z tą drużyną, otrzyma wolny los. To kolejny absurd 2 Ligi, która ostatnio budzi emocje. Niedawno Wojciech Frączek na X przekazał, że drugie drużyny ekip z Ekstraklasy grające na trzecim poziomie rozgrywkowym w przypadku zajęcia miejsca premiowanego grą w barażach i tak nie będą mogły awansować, jeśli przedstawiciele pierwszych drużyn tych klubów będą musieli grać finalnie w 1 Lidze. To akurat logiczne. Bardziej niepokoi natomiast to, że w przypadku zajęcia przez te zespoły miejsca barażowego, ostatecznie ekipy, które będą miały na nie trafić, będą miały wolny los. Nie ma żadnej opcji, aby zespoły zajmujące siódme czy niższe miejsce wypełniały luki w parach barażowych. To sprawia, że ginie duch rywalizacji sportowej.

Dzięki uprzejmości Sekretarza Generalnego PZPN @LukasWachowski przedstawiam szczegółową interpretację regulaminu i zasady postępowania w sytuacji spadku klubu z @_Ekstraklasa_ i jednoczesnego zajęcia w tabeli końcowej II ligi miejsca od 1 do 6 drugiej drużyny tego klubu: pic.twitter.com/L6D3I9Sbtt — Wojciech Frączek (@WojtekFraczek1) April 30, 2024

