Ronaldo coraz bliżej kolejnego tytułu. Krok bliżej do 1000 goli [WIDEO]

22:44, 11. kwietnia 2026
Michał Stompór
Michał Stompór

Cristiano Ronaldo jest coraz bliżej kolejnego tytułu ligowego. Portugalczyk miał spory udział w zwycięstwie Al-Nassr nad Al-Okhdood.

Obserwuj nas w
Xinhua / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Ronaldo otworzył wynik

Al-Nassr walczy o mistrzostwo Arabii Saudyjskiej, a Cristiano Ronaldo kolejnymi golami przybliża się do upragnionego trafienia numer 1000 w karierze. W 28. kolejce Saudi Pro League ekipa z Rijadu gościła na Prince Hathloul bin Abdulaziz Sports City Stadium, gdzie mierzyła się z Al-Okhdood.

Wprawdzie outsider SPL w poprzedniej serii gier pokonał Al-Fateh, to nie zdołał pójść za ciosem i nie zatrzymał rozpędzonych podopiecznych Jorge Jesusa. W 15. minucie Ronaldo otrzymał podanie od Nawafa Boushala, wpadł w pole karne i pokonał Samuela Portugala. W ten sposób 41-latek zdobył 968. bramkę w profesjonalnym futbolu.

Tuz po zmianie stron prowadzenie gości podwyższył Joao Felix i ustalił wynik meczu na 2:0. Rycerze Nadżdy zaliczyli 14. ligowe zwycięstwo z rzędu i z dorobkiem 73 punktów prowadzą w tabeli SPL. Ich przewaga nad Al-Hilal wynosi pięć oczek. Do końca zmagań pozostało sześć spotkań.

W klasyfikacji najlepszych strzelców Ronaldo zajmuje 3. miejsce. Portugalczyk ma na koncie 24 trafienia. Liderem jest Ivan Toney, autor 27 bramek, a na 2. lokacie plasuje się Julian Quinones, który 26 razy znalazł drogę do siatki.

